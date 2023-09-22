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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

برج الحمل اليوم الجمعة 22 سبتمبر 2023.. حسّن علاقتك مع الشريك

برج الحمل
برج الحمل

يتسم مولود برج الحمل بالعديد من الصفات الإيجابية، والتى منها النشاط والحيوية التى تدفعه لممارسة التمارين الرياضية بشكل يومى، كما يعشق تربية الحيوانات الأليفة.

 

برج الحمل في حظك اليوم 22/9/2023

يتسم مولود برج الحمل، بصفات أخرى منها الحرص على مساعدة الآخرين، والعيش فى أجواء المغامرات المثيرة، ومن عيوبه التسرع فى اتخاذ القرارات والأنانية التى يتسم بها أحياناً.
 

مشاهير برج الحمل

من مشاهير برج الحمل لاعب كرة القدم السنغالي ساديو ماني، والممثل الكوميدي الإنجليزي شارلي شابلن ويقدم "أبراج ٢٠١٥".

توقعات علماء الفلك لأصحاب برج الحمل مهنيا وعاطفيا وصحيا.

حظك اليوم برج الحمل مهنيا
حافظ على علاقة بزملائك واعمل على تقويتها خلال الفترة المقبلة، حتى تعمل فى بيئة هادئة مستقرة خالية من المشاكل، حتى تقبل على العمل وتتفوق وتبدع فى مجالك المهنى.

برج الحمل اليوم ماليا
ثقتك بنفسك بالشؤون المالية وتصميمك يؤتي ثماره، وتشعر بالتفاؤل بشأن مستقبلك المالي ، وقد بدأ عملك الجاد يؤتي ثماره، تأكد من أن تظل منضبطًا في إنفاقك لأن القرارات المالية المتهورة أو المتسرعة قد تعوق تقدمك، وابق مركزًا على الربح والمكسب المادي ، وتذكر أن الصبر والمثابرة سيقودانك إلى الازدهار.

برج الحمل اليوم عاطفيا
انصت لشريك حياتك جيداً واسعَ دائماً لحل المشاكل التى بينك وبينه حتى تعيش معه فى أجواء هادئة ومستقرة تجعلك تشعر بالسعادة والاطمئنان طوال الوقت.

برج الحمل اليوم صحيا
مارس التمارين الرياضية بشكل يومى، واحذر الإفراط فى تناول الكافيين حتى لا تصاب بالأرق الذى يمنعك من الشعور بالراحة طوال الليل.

برج الحمل وتوقعات علماء الفلك خلال الفترة المقبلة :
يجب على مولود برج الحمل خلال الفترة المقبلة أن يحسن علاقته بشريك حياته من خلال التحدث معه حل المشاكل التى بينهما حتى ينعم بحياة مستقرة.

يوم الحظ: الثلاثاء لون الحظ: أحمر رقم الحظ: 5
التوافق اليومي لبرج الحمل

التوافق الأكثر اليوم: برج الحمل ، الميزان التوافق العادل: الثور ، العذراء ، العقرب ، الحوت توافق أقل: السرطان ، الجدي.

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