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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أحلى حاجة فيكي .. محمد حماقي يبدأ حفله بالكويت ويشعل حماس جمهوره

حفل محمد حماقي
حفل محمد حماقي

بدأ الفنان محمد حماقي، حفله الغنائي في دولة الكويت، المقام حاليا، بعدما انتهت المطربة أصيل هميم، من الجزء الأول للحفل. 

وظهر محمد حماقي، في حفل الكويت بإطلالة كلاسيكية مرتديا بنطال وقميص باللون الأسود، وأشعل حماس جمهوره الكويت في بداية الحفل بأغنية أحلى حاجة فيكي. 

لمشاهدة فيديو الحفل إضغط هنا 

 

أحدث أغاني محمد حماقي 

وقد طرح محمد حماقى أغنيته الجديدة “ايه السعادة دى” وتعتبر هذه الأغنية السادسة لمحمد حماقي خلال هذا الموسم بعد طرحه دلعنا كتير وده قلبي ده ولمون نعناع ومش كفاية فراق وحبيت المقابلة والتى طرحها بطريقة الذكاء الإصطناعي.

 

تفاصيل أغنية حبيت المقابلة

 وتصدر كليب "حبيت المقابلة لـ محمد حماقي تريند مواقع التواصل الاجتماعي عقب إطلاقه بساعات قليلة على قنواته وصفحاته الرسمية على "السوشيال ميديا"، محققا نجاحا كبيرا كأول مطرب عربى يقدم أغنية مصورة بالذكاء الاصطناعي المدعوم بفكرة فنية إبداعية.

"حبيت المقابلة" من كلمات تامر حسين ولحن عزيز الشافعي وتوزيع توما  وجيتار مصطفى أصلان وطبلة سعيد الارتيست ومدير تصوير محمد إبراهيم وإخراج يوسف حماد و"كريتيف" يوسف حماد ومحمد الصباغ ومحمد الشاعر.

 

أغنية لمون نعناع

وكان حماقى قد أطلق مؤخرا أغنية بعنوان "لمون نعناع" وحققت نجاحا كبيرا أيضا وهى من اللون الشعبى المقسوم الذى حقق ردود أفعال إيجابية من ملايين المتابعين لحماقي حول العالم عبر مواقع التواصل الإجتماعي.

 

حماقي يحيى حفلا بمهرجان قرطاج

وأحيا حماقي مؤخرا حفل ختام مهرجان قرطاج الدولى وسط حضور الآلاف من جمهوره هناك.

وقدم حماقي خلال الحفل مجموعة متنوعة من أشهر أغنيه القديمة والجديدة بالإضافة إلى أغاني الصيف التي طرحها مؤخرا ولاقت استحسان الجميع.

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