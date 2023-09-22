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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

محمد عبدالمنعم : أتمنى انضمام فتوح وزيزو من الزمالك للأهلي

صدى البلد

أكد محمد عبدالمنعم نجم الأهلي والمنتخب أن الفريق هو بيته وعقب رحيله للإعارة كان لديه هدف أساسي وهو العودة سريعا. 

وأضاف محمد عبدالمنعم في تصريحات تليفزيونيه أنه عقب مباراة نهائي كأس أمم إفريقيا أمام السنغال أخبره أحد أعضاء مجلس الإدارة بعودته مره أخري للفريق وأنه سيشارك في بطولة كأس العالم للأندية .

وقال : إن أهم هدف له كان في مرمي الوداد في نهائي دوري أبطال افريقيا حيث أخبر علي معلول قبل الهدف “العبهالي علي الأولي  وحجيب جون ” مشددا أنه كان يرغب في إحراز هدف والتتويج بالبطولة خاصة عقب ضياع اللقب قبلها بعام أمام نفس الفريق". 

وأضاف أنه يتمني انضمام زيزو وفتوح من الزمالك للأهلي، مشددا أنهما لاعبان مميزان للغاية وسيكونان إضافة جيدة، لافتا أنه يشجع فريق برشلونه ويحب هالاند .

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