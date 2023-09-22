عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

محمد حلمي : الزمالك كان قادرًا على الفوز أمام بيراميدز.. وتغييرات أوسوريو كانت إيجابية

صدى البلد

أكد محمد حلمي نجم الكرة المصرية السابق، أن الزمالك كان قادرًا على حصد النقاط الثلاث أمام بيراميدز، وخوان كارلوس أوسوريو قام بتغييرات كثيرة في تشكيلة الفريق الأبيض، مشيرا إلى أن هدف عبدالله السعيد جاء بعد خطأ من الحائط البشري من لاعبي الفريق الأبيض.

وقال مدرب الزمالك الأسبق في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث عبر شاشة قناة etc: "حائظ الصد كان يقف بطريقة خاطئة وهو أمر سيئ جدًا للاعبي الزمالك، والزمالك أمسك بزمام الأمور بعد التغييرات التي دفع بها أوسوريو في الشوط الثاني وبدأ في الهجوم ونجح في تسجيل هدفين، ولا أعرف أين كان مدرب بيراميدز في هذا الوقت ولماذا لم يتدخل".

وأضاف: "باتشيكو تدخل بعد الهدف الثاني واستعاد السيطرة بعد التغييرات، ونجح في التعادل، بينما أوسوريو أخطأ في سحب سيد عبدالله نيمار وشارك شيكابالا، فكان من الأفضل سحب ناصر منسي، ولم نشعر بوجود تأثير لهذا التغيير".

وواصل: "أوسوريو فرغ وسط الملعب بعدما قام باشراك عمر جابر في مركز الظهير الأيمن، وأعتقد أن تغييرات التشكيل أمر عادي حتى لو كانت 9 لاعبين، الأهم أن تكون إيجابية ولصالح فريق الزمالك".

وأتم: "النتيجة تعتبر إيجابية للزمالك خصوصا بعدما تقدم بهدفين ثم تعادل بيراميدز في النهاية، وأعتقد أن هذه المباراة مختلفة تمامًا عن مواجهة أرتا سولار في بطولة الكونفدرالية".

الزمالك الكرة المصرية الكونفدرالية بطولة الكونفدرالية بوكس تو بوكس خوان كارلوس أوسوريو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

15 درجة إلى الخلف|الأرصاد تفجّر مفاجأة قبل ساعات من بدء الخريف رسميًا

مفيش تعويم ومفاجأة تسعد المصريين بشأن الدولار والذهب.. البنك المركزي يثبت الفائدة

زلزال أقوى قادم| توقع جديد مرعب من العالم الهولندي.. وهزة كبيرة تضرب مصر

تعليق مثير من شيكابالا بعد التعادل أمام بيراميدز في الدوري.. شاهد

حجز فوري وتقسيط مريح.. مفاجآت بالطرح الجديد لشقق الإسكان الاجتماعي|مقدم 15 ألفا

تفاصيل خناقة مدحت عبد الهادي مع الجهاز الفني لـ بيراميدز

خبر حزين.. توشيبا تودع أسواق المال بعد سنوات من النجاح لهذا السبب

زيادة 15% رسميا خلال أيام.. الحكومة تفجر مفاجأة لهذه الفئات

موضوعات متعلقة

رانيا منصور تتألق أمام المرآة بإطلالة مثيرة عبر إنستجرام |شاهد

ترشيحاتنا

رسميًا الأن| مفاجأة قوية في سعر الدولار بعد ساعات من قرار البنك المركزي

رئيس مجلس السيادة بالسودان يطالب المجتمع الدولي بتصنيف الدعم السريع كمجموعة إرهابية

انخفاض هائل في سعر النفط عالميًا .. تفاصيل

شاهد.. نجم دفاع الأهلي يوجّه رسالة شديدة اللهجة لفريق الوداد المغربي|ماذا قال؟

دعاء يوم الجمعة لطرد الشيطان من المنزل .. احرص عليه طوال اليوم

حوافز تشجيعية للمشروعات المتوسطة والصغيرة طبقا للقانون..تعرف عليها

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مواطن يفتح غطاء سيارته ليصاب بصدمة .. لن تتوقع ماذا وجد؟

بعد الطيور والخنازير.. ما لا تعرفه عن «أنفلونزا الرجال»| مرض أم تمارض؟

بمئوية ميلاده|ننشر تفاصيل أول لقاء بين «هيكل» ومبارك وسبب خلافه مع السادات

لافتة تعد الأولى من نوعها تكريما للنساء المحجبات في بريطانيا ..لن تتوقع ماهي؟!

فيديو

مقطع فيديو لأب يحمل رضيعه يثير جدل وتعاطف رواد السوشيال ميديا.. شاهد

مفاجأة في معاشات أكتوبر.. تفاصيل الزيادة الجديدة

الميسترال تعالج مصابي فيضانات ليبيا والمعسكر المصري يستقبل المتضررين

«اللمبي 8 جيجا» يتحول إلى حقيقة.. تجربة زراعة أول شريحة في دماغ البشر «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: التردد مقبرة القرارات

هند عصام

هند عصام تكتب: جريمة في الظلام

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فرنسا تنهار اقتصاديا

مني أحمد

منى أحمد تكتب: سبتمبر.. الذي غير وجه العالم

عبد السلام فاروق يكتب: نحن والهند

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: عصر القدم لا القلم

خالد حمدان

خالد حمدان يكتب: التعليم كما يجب أن يكون 2

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الشائعات بين مخالب الوعي بالقانون

اﻟﻤﺰﻳﺪ