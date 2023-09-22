أذربيجان تقترح عفوا محتملا عن التشكيلات العسكرية في قره باغ

اقترحت أذربيجان، اليوم الجمعة، عفوا محتملا عن التشكيلات العسكرية في إقليم ناغورني قره باغ التي تتخلى عن أسلحتها.

كما أفادت وكالة الأنباء الأذربيجانية، أمس الخميس، بانتهاء الاجتماع بين ممثلي السلطات الأذربيجانية وأرمن ناجورنو قره باغ الذي تم في مدينة يفلاخ.

وبعد انتهاء الاجتماع، قال ممثل الرئيس الأذربيجاني رامين محمدوف، إنه من الصعب توقع حل جميع المشاكل بين أرمن كاراباخ وأذربيجان خلال اجتماع واحد في يفلاخ.

وبالرغم من ذلك، أشار محمدوف إلى أن باكو سلمت مسودة اتفاق السلام التي تم الاتفاق عليها إلى يريفان وبانتظار رد فعل السلطات الأرمينية.

على الجانب الآخر، قال ممثل أرمن قره باغ عقب المحادثات في يفلاخ، أنه لا يوجد اتفاق نهائي مع باكو ويجب الاتفاق على التفاصيل.