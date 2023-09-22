محمد شريف ينشر صوراً جديدة عبر إنستجرام.. شاهد

شارك اللاعب محمد شريف صورة جديدة له عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام خلال خاصية الإستوري.

وظهر محمد شريف في الصورة من علي الملعب، حازت على إعجاب متابعيها.

أعلنت تقارير صحفية سعودية، عن أزمة تهدد بقاء اللاعب محمد شريف في صفوف فريق الخليج العربي، بعد النتائج السلبية التي قدمها الفريق في دوري روشن للمحترفين السعودي، وغضب عارم من الجماهير على صفقات الميركاتو الصيفي، وربط بعض رواد السوشيال ميديا ما يحدث مع شريف بعودته لمصر من باب الزمالك.

ذكرت تقارير صحيفة، أن جماهير الخليج العربي قامت بالاعتراض على منصات التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية بسبب مستوى اللاعبين الأجانب والصفقات التي تم التعاقد معها خلال فترة الانتقالات الصيفية، حيث لم يقدموا إضافة للفريق حتى الآن.

وخسر فريق الخليج أمام نظيره الفتح في الجولة الأخيرة بثلاثية، وطالبت الجماهير بالتدخل السريع من قبل إدارة الفريق لإيجاد الحل المناسب والتعاقد مع صفقات جديدة خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

ويضم فريق الخليج 7 أجانب، هم: المصري محمد شريف، والألماني خالد ناري، والبوسني إبراهيم سيهيتش ، والأرجنتيني ليساندو مارتينيز، بالإضافة للثلاثي البرتغالي فابيو مارتينيز، وبيدرو ريبوتشو، وإيفو رودريجيز.