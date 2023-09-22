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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

دوري اتكتب على الهواء.. أوس أوس يكشف أسباب ضعف إيرادات رمسيس باريس

صدى البلد

أكد الفنان أوس أوس أن مشاركته فى فيلم رمسيس باريس جاءت عن طريق الصدفة، حيث تم كتابة دوره على الهواء بعد بدء تصوير أولى مشاهد الفيلم.

وتابع أوس أوس خلال حواره مع الإعلامية فاطمة مصطفى أنه كان من المفترض أن يقدم خلال هذا الفيلم دور محمد ثروت وذلك بعد اعتذاره عن الفيلم بسبب انشغاله بتصوير مسلسل اللعبة، إلا أن محمد ثروت نجح فى التنسيق بين مسلسل اللعبة وتصوير الفيلم بباريس.

وأضاف أوس أوس أن الفيلم تعرض بعدها لأزمة أيضا بسبب وفاة حما حمدي الميرغني، حيث أن منتج العمل طلب منه الانتظار بباريس لحين معرفة موقف حميدي الميرغني من تصوير الفيلم، إلا أن حمدي جاء إلى بارريس بعد انتهاء مراسم العزاء وقدم دوره بشكل طبيعي.
 


وتابع أوس أوس أنه بعد استقرار جميع فريق عمل الفيلم قرر منتج العمل كتابة دور مخصوص له، بعد استكمال فريق عمل الفيلم وبداية تصويره وجلس مع المؤلفين وتم كتابة دوره على الهواء.


وعن ضعف إيرادات الفيلم أكد أوس أوس، أن الفيلم تم طرحه فى موسم قوي مليىء بالأفلام الجماهيرية لذلك من الممكن أن يكون موعد طرحه كان غير موفق أو أن عدد القاعات التى طرح فيها الفيلم ليست كافية لكي يدخل فى منافسة باقى الأفلام.

أوس أوس فيلم رمسيس باريس فاطمة مصطفى الفنان اوس اوس

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