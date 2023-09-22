حزب الشعب الديمقراطي: الرئيس السيسي حقق معجزات في التنمية.. فيديو

قال خالد فؤاد، رئيس حزب الشعب الديمقراطي، إن الأرضية التي انطلق منها الحزب في تأييد الرئيس عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسية جديدة هي أرضية موضوعية، موضحا أن المواطن أصبح يرى بعينيه الإنجازات.

وأضاف رئيس حزب الشعب الديمقراطي، خلال مكالمة هاتفيك لبرنامج "إكسترا نيوز"، أن مصر تمكنت من القضاء على الإرهاب، الذي هو سبب كبير في تدمير الدول، مشيرا إلى أنه لولا القضاء على الإرهاب لم يكن هناك تنمية.

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وأكمل: “الرئيس السيسي استطاع أن يقوم بمعجزات في التنمية ولا يوجد في معظم دول العالم حاليا تنمية مستدامة”.

وتبدأ الدعاية الانتخابية من تاريخ إعلان القائمة النهائية للمترشحين حتى الساعة الثانية عشرة ظهراً من اليوم السابق على التاريخ المحدد للاقتراع، وفي حالة انتخابات الإعادة تبدأ من اليوم التالي لإعلان نتيجة الاقتراع في الجولة الأولى وحتى الساعة الثانية عشرة ظهر اليوم السابق على التاريخ المحدد للاقتراع في انتخابات الإعادة.