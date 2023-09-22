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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

نقابة الفنانين التشكيليين: الرئيس السيسي حقق طفرة حقيقة في مصر.. فيديو

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

قالت صفية القباني نقيب الفنانين التشكيليين، تعقيبا على تأييد الرئيس السيسي لفترة رئاسية جديدة: "بدأنها مع بعض ونكملها مع بعض"، وندعم الرئيس السيسي لتحسين الاوضاع الاقتصادية التي تمر بها الدولة.

وأضافت نقيب الفنانين التشكيليين، خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه بزيادة معاشات الفنانين التشكيليين بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي، وهناك أمل أن يتم صرف معاش جيد وآدمي في عهد الرئيس السيسي .

وتابعت " القباني " ، أن هناك تحالفا مجتمعيا غير عادي تجلى في " حياة كريمة " ، متابعة أن الرئيس السيسي حقق طفرة حقيقة في مصر .

 

وتستعد الهيئة الوطنية للانتخابات، لاستكمال الاستعدادات اللوجستية لإجراء الانتخابات الرئاسية، وفي سياق ذلك أصدرت الهيئة بيان تنوه من خلاله أنه جرى استعراض نماذج المحررات الخاصة بجميع محاضر إجراءات العملية الانتخابية وكشوفها، منذ بداية الاقتراع وحتى نهايته، وتسلسل الإجراءات الخاصة بكل منها، سواء المحاضر داخل لجان الاقتراع الفرعية أو العامة، وكذا بداخل الهيئة الوطنية للانتخابات. 

 

الانتخابات الرئاسية الهيئة الوطنية للانتخابات وزارة التضامن الاجتماعي حياة كريمة تحسين الأوضاع الاقتصادية

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