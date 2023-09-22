رئيس مدينة سمنود يوجه بصيانة وإصلاح وتركيب كشافات الإنارة ولمبات ليد بالشوارع

أجرت رئاسة مركز ومدينة سمنود بمحافظة الغربية، حملة صيانة وإصلاح أعطال ورفع كفاءة أعمدة الإنارة ، وتركيب كشافات الإنارة الناقصة، في الطرق الرئيسية والفرعية والشوارع في عددا من قرى المركز بجانب المدينة، وذلك خلال 24 ساعة.

وأشرف على الحملة كمال عزت رئيس مركز ومدينة سمنود ، حيث تمكنت من صيانة وإصلاح نحو 27 كشافًا وتركيب 13 كشافات ولمبات ليد جديدة فى نطاق عددا من قرى المركز بجانب المدينة، وصيانة وشد الأسلاك على الأعمدة بالإنارة العامة فى بعض المناطق، وتغيير بعض الأسلاك المتهالكة، وإزالة شدات مخالفة.

وكان الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، قد شدد على متابعة أعمال الصيانة أولاً بأول، لحل مشكلات المواطنين، والتواصل الدائم بين الوحدات المحلية والشركات والأجهزة المعاونة، من خلال غرف العمليات الدائمة لمواجهة الطوارئ.