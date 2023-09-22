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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

"الجمعيات الأهلية": السيسي أكثر رئيس انحاز للمجتمع المدني.. شاهد

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

قال الدكتور طلعت عبد القوي ، رئيس اتحاد الجمعيات الأهلية ، إن جميع اعضاء الاتحاد ناشدوا الرئيس عبد الفتاح السيسي بالترشح لفترة رئاسية قادمة ، مشيرا إلى أنه أكثر رئيس كان منحازا للمجتمع المدني .

وتابع الدكتور طلعت عبد القوي ، خلال مكالمة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، أنه على الرغم من الظروف الاقتصادية الصعبة في العالم استطاعت مصر أن تظل " واقفة على رجلها " ، والرئيس السيسي لم يورط مصر في اي حروب داخلية او خارجية ، ولم يتدخل في شؤون اي دولة عربية او اجنبية .

وتابع ، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي استطاع أن يضع مصر في قلب الأمة الافريقية والعالم ، وحل مشكلات سابقة في البنية الاساسية ، فضلا عن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي برفع معاشات ومرتبات المصريين ، واتاحة الحوار الوطني امام الجميع دون قيود .

تستعد الهيئة الوطنية للانتخابات، لاستكمال الاستعدادات اللوجستية لإجراء الانتخابات الرئاسية، وفي سياق ذلك أصدرت الهيئة بيان تنوه من خلاله أنه جرى استعراض نماذج المحررات الخاصة بجميع محاضر إجراءات العملية الانتخابية وكشوفها، منذ بداية الاقتراع وحتى نهايته، وتسلسل الإجراءات الخاصة بكل منها، سواء المحاضر داخل لجان الاقتراع الفرعية أو العامة، وكذا بداخل الهيئة الوطنية للانتخابات.

 

الجمعيات الأهلية الهيئة الوطنية للانتخابات الانتخابات الرئاسية الرئيس السيسي الرئيس عبد الفتاح السيسي توك شو

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