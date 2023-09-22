سوما بندوة صدى البلد: لم استقر على أغنية أعود بها إلى الجمهور

أكدت المطربة سوما عن استعدادها لطرح عدد من الأغنيات التى تعود بها إلى الجمهور مجددا بالتعاون مع المنتج نصر محروس.



وأضافت سوما خلال ندوتها بصدى البلد أنها لم تستقر حتى الآن على الأغنية التى تطرحها خلال هذه الفترة، مشيرة إلى أنها تستمع إلى عدد كبير من الألحان وكلمات الأغاني لكثير من الشعراء والملحنين ومنهم محمد يحيى وعزيز الشافعي ومصطفى شوقي وسوف تختار الأغنية القادمة خلال أيام قليلة من الآن.







صدى البلد يحتفل بعودة سوما للغناء

وحلت الفنانة سوما، اليوم ضيفة على صدى البلد للاحتفال بشفائها وعودتها مجددا إلى الغناء بمجموعة أغان مختلفة.



وحرصت إدارة موقع صدى البلد الإخباري على تكريم سوما، على ما قدمته خلال مسيرتها الفنية ونجاح معظم أغانيها وتصدرها التريند حتى الآن.



وتحدثت سوما خلال الندوة عن تفاصيل أزمتها الصحية وكيف تخطتها والدروس التى استفادتها من رحلة علاجها.



كما وجهت سوما الشكر من خلال صدى البلد إلى أسرتها التى وقفت بجانبها وزوجها الموسيقار مصطفى حلمي والمنتج نصر محروس على ما قدموه لها أثناء فترة مرضها.



وأيضا تحدثت سوما خلال الندوة عن خطتها الفنية القادمة والأغاني التى تقدمها خلال الفترة القادمة مع عزيز الشافعي ومصطفى شوقي.

