حزب السادات الديمقراطي: المواطن في عهد السيسي أصبح يرى مستقبلا أفضل.. فيديو

قال عفت السادات، رئيس حزب السادات الديمقراطي ، إن الحزب يلمس حجم الإنجازات التي قام بها الرئيس عبد الفتاح السيسي على مدار عشر سنوات، والعمل على رفع شأن الوطن، وتوظيف كل الامكانيات من أجل رخاء المواطن البسيط .

وتابع عفت السادات ، خلال مكالمة هاتفية لفضائية " اكسترا نيوز " ، أن البلاد كانت تعاني من عدم استقرار وامن وعدم الشعور بالامان ، مما جعل المواطن المصري يشعر أن المستقبل القادم أفضل بكل الاتجاهات ، متابعا :" شايفين حركة كبيرة شاملة ".

وأردف " السادات " ، أن الحزب سينظم العملية الانتخابية من خلال الامناء على مستوى المحافظات ، وتنظيم مؤتمر عام للتوضيح للناخبين كيفية التواجد والتصويت .