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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الأنبا شاروبيم والأنبا إغناطيوس يسيمان 3 كهنة جدد بقنا

سيامة كهنة جدد
سيامة كهنة جدد
ميرنا رزق

صلى نيافة الأنبا شاروبيم مطران قنا وقفط، القداس الإلهي لعيد حلول الروح القدس، في الكنيسة المرقسية بقنا، وشاركه نيافة الأنبا إغناطيوس الأسقف العام المساعد لنيافته، وعدد من الآباء كهنة الإيبارشية.

وعقب صلاة الصلح، سام صاحبا النيافة ثلاثة شمامسة كهنة عامين جدد، وهم:

  • الشماس كيرلس روماني باسم القس إغناطيوس.
  • الشماس باسم سعد باسم القس أغسطينوس.
  • الشماس چون جرجس باسم القس يوأنس للخدمة بكنائس مدينة قنا.
     

وجرت السيامات في أجواء روحية مبهجة تزامنًا مع الاحتفال بعيد حلول الروح القدس، حيث صلى الحضور من أجل أن يبارك الله خدمة الكهنة الجدد ويمنحهم نعمة وقوة في رسالتهم الرعوية وخدمتهم لشعب الكنيسة.

الأنبا شاروبيم القداس الكنيسة شمامسة كهنة

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