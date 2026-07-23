الرئيس العراقي يؤكد أهمية مواصلة تطوير العلاقات مع هولندا

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أكد رئيس العراق نزار آميدي، اليوم /الخميس/، أهمية مواصلة تطوير العلاقات العراقية الهولندية، وتعزيز التعاون الثنائي بما يخدم المصالح المشترك.

جاء ذلك خلال لقاء "آميدي" في قصر بغداد، سفيرة مملكة هولندا لدى العراق جانيت البيردا، وفقا لبيان للرئاسة العراقية، أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع).

وأشار الرئيس العراقي، بحسب البيان، إلى حرص العراق على تعزيز علاقاته مع الدول الصديقة على أساس الاحترام المتبادل والتعاون البناء دعما لجهود التنمية والاستقرار في المنطقة.

من جانبها.. أكدت السفيرة الهولندية رغبة بلادها بتوطيد علاقات الصداقة والتعاون مع العراق، ومتمنية للشعب العراقي دوام الأمن والاستقرار والازدهار.