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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تعليق مدحت شلبي.. موعد مباراة النصر والأهلي في الدوري السعودي والقنوات الناقلة

الأهلي والنصر
الأهلي والنصر

يترقب عشاق كرة القدم العربية قمة من العيار الثقيل بين النصر والأهلي، اليوم الجمعة، على ملعب الأول في إطار منافسات الجولة السابعة من بطولة الدوري السعودي للمحترفين.


موعد مباراة النصر والأهلي والقنوات الناقلة


وتقام مباراة النصر والأهلي في تمام التاسعة مساء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة وتذاع عبر قنوات SSC1 SD و SSC1 HD و Sport 1 Czechia.
ويتواجد المصري مدحت شلبي ضمن قائمة المعلقين على مباراة النصر والأهلي عبر شبكة SSC السعودية.


النصر ضد الأهلي


وحسب صحيفة "الرياضية" السعودية"، فإن البرتغالي لويس كاسترو، مدرب فريق النصر، ألغلى المناورة المعتادة التي يجريها قبل المباريات الرسمية، أمس، وفرض تمرينًا استرجاعيًا لليوم الثاني على التوالي للاعبين الذين شاركوا في مباراة بيرسبوليس الإيراني، بسبب الإرهاق، تحضيرًا لمواجهة الكلاسيكو أمام الأهلي.
وأضافت أن كريستيانو رونالدو، نجم فريق النصر، خضع لجلسة علاجية، ثم شارك في التدريب عقب التأكد من عدم شعوره بآلام في المفصل، بينما منح طبيب النادي البرتغالي أوتافيو مونتيرو لاعب الوسط تدريبا خفيفًا نتيجة تعرضه لإنفلونزا، في حين أبدى الإيفواري سيكو فوفانا جاهزيته للمشاركة.
كما أكدت الصحيفة السعودية أن إدارة شركة النادي الأهلي ضاعفت مكافآت الفوز لجميع لاعبي الفريق، حال انتصارهم على النصر.
ولفتت إلى أن إدارة الأهلي أودعت أمس جميع المكافآت المتأخرة للاعبين قبل مغادرتهم إلى الرياض، من أجل تهيئة اللاعبين للقمة المرتقبة،على أن يحصل كل أهلاوي  على 15 ألف ريال حال الفوز.

النصر الأهلى الدوري السعودي النصر والأهلي موعد مباراة النصر والأهلي والقنوات الناقلة مدحت شلبي

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