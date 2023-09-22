هل السمك البلطي سام؟.. سر التحذير من تناوله وعلاقته ببتر الأطراف

سيدة تتحدث لحادث كارثي بسبب السمك البلطي

قدمت مذيعة صدى البلد، رانيا أيمن تغطية حول أسباب اطلاق رئيس لجنة سلامة الغذاء بالنقابة العامة للأطباء البيطريين، تحذير من تناول السمك البلطي بطريقة معينة.

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وجاء هذا التحذير بعد بتر 4 أطراف لسيدة أمريكية بسبب تناولها وجبة من السمك البلطي، و أثار هذا الحادث الرعب بين المواطنين فور انتشاره وهو فقدان سيدة أمريكية من ولاية كاليفورنيا أطرافها الأربعة بعد إصابتها بعدوى بكتيرية بسبب تناولها وجبة سمك بلطي غير مطبوخة جيدًا.

وخضعت لورا باراخاس، 40 عاما، وهى أم لطفل يبلغ من العمر ست سنوات، لعملية جراحية لبتر أطرافها يوم الخميس بعد أن قضت عدة أشهر في المستشفى وهي تكافح العدوى.

وعن تفاصيل تلك المأساة، فقد أصيبت «باراخاس» بالمرض في أواخر يوليو بعد أيام من تناول السمك الذي اشترته من سوق محلي في سان خوسيه وحضرته بنفسها في المنزل.

ويُعتقد أن العدوى ناجمة عن «vibrio vulnificus»، وهي عدوى بكتيرية أصدرت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) تحذيرًا بشأنها مؤخرًا.

وأوضحت الدكتورة ناتاشا سبوتيسود، خبيرة الأمراض المعدية بجامعة كاليفورنيا في سان فرانسيسكو، أن «الطرق التي يمكن أن تصاب بها بهذه البكتيريا هي أن تأكل شيئًا ملوثًا بها، والطريقة الأخرى هي تعرض الجروح لها أو وشم للمياه التي تعيش فيها هذه البكتيريا».

وقال مركز السيطرة على الأمراض إنه يتم الإبلاغ عن حوالي 150 إلى 200 حالة إصابة كل عام ويموت حوالي واحد من كل خمسة أشخاص مصابين بالعدوى.

وأشارت الصحيفة إلى أن هذا النوع من البكتيريا مثير للقلق بشكل خاص بالنسبة للأشخاص الذين يعانون من ضعف المناعة، لذا يوصي الأطباء بتوخي الحذر وعدم غمر الجروح في الماء حتى تلتئم بالإضافة لتجنب الأطعمة الملوثة خاصةً لأصحاب المناعة الضعيفة.

وفي نفس السياق، أكدت الدكتورة شيرين زكي رئيس لجنة سلامة الغذاء بالنقابة العامة للأطباء البيطريين، أن الفترة الأخيرة ظهرت سيدة أمريكية تتحدث عن انتشار بكتيريا من السمك البلطي، ونتج عنها بتر أطرف منها، موضحًا أن السمك البلطي واحد في جميع الدول.

وأضاف رئيس لجنة سلامة الغذاء بالنقابة العامة للأطباء البيطريين خلال تصريحات تلفزيونية، أن المشكلة ليست في سمك البلطي، ولكن السبب هو تكون بكتيريا، وبعد ذلك انتقلت عن طريق السمك.

وأوضحت أن البكتيريا التي انتقلت لـ السيدة تسمي، بكتيريا الضمة، وأن هذه البكتيريا تسبب الوفاة، وقد ينتج عنها تسمم، أو كولر، وينتج عنها الوفاة.

وأشارت إلي أن الطريقة الصحيحة لتجنب التسمم هو طهي السمك بطريقة صحية، موضحًة أن السمك ليس مصدر غذائي آمن.

وحذرت المواطنين من تناول البلطي والسوشي غير المطهيين، لآن ذلك قد يؤدي لبتر الأطراف، حذرت من تناول رأس السمك والأعشاء، معلقة :" في ناس بتشوي السمك الأعشاء، وهناك من يأكل رأس السمكة أو ما برأس السمكة".

وفيما يتعلق باسعار السمك البلطي اليوم، شهدت أسعار السمك البلطي والبوري اليوم الجمعة استقرارا ملحوظا في كافة الأسواق ومن بينها سوق العبور، فتراوح كيلو بلطي بين 20 و73 جنيها، وكيلو البوري تراوح بين 65 و110 جنيهات على حسب النوع

سعر كيلو بلطي 2 يتراوح بين 56 لـ66 جنيها.

سعر كيلو بلطي أسواني يتراوح بين 20 لـ60 جنيها.

كيلو فلية بلطي يتراوح بين 40 لـ 200 جنيه.

كيلو قشر بياض يتراوح بين 70 لـ100 جنيه.

كيلو بياض املس 1 (بلدي) يتروح بين 60 لـ100 جنيه.

كيلو بياض املس 2 (خليجي ـ بحيرة ناصر ـ مزارع) يتراوح بين 30 لـ50 جنيها.