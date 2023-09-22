5 ملايين عامل بالخدمات الإدارية يؤيدون ترشح السيسى لفترة رئاسية جديدة

اعلن مجلس ادارة النقابة العامة للعاملين بنقابة الخدمات الادارية والاجتماعية ولجانها النقابية علي مستوي الجمهورية؛ والتى تضم تحت تصنيفها ما يقرب من ٥ ملايين عامل بالجهاز الادارى للدولة والقطاع الخاص تأييدها ترشح الرئيس عبد الفتاح السيسي للانتخابات الرئاسيه المقبلة وذلك لاستكمال مسيرة التنمية فى كل ارجاء الوطن من أجل استكمال بناء مصر الرقمية وتحقيق الاستغلال الامثل للموارد البشرية التى هى عنصر أساسى فى بناء الجمهورية الجديدة؛ والاستمرار فى تحقيق تطلعات الشباب والذين تبووأ لاول مرة العديد من المناصب القيادية والتنفيذية والقيادية.



وأكد هشام فاروق المهيرى نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر؛ رئيس نقابة الخدمات الادارية والاجتماعية أن قطار التنمية الشاملة فى الجمهورية الجديدة وعلى مستوى كل المسارات سواء كانت زراعية أو صناعية فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى لم تكن وليدة اللحظة بل قامت على أساس تحقيق رؤية مصر ٢٠٣٠ مسجلة أعلى معدلات تحقيق استراتيجية التنمية المستدامة.وذلك من خلال تنفيذ أكبر برنامج اصلاحى شامل وعام مستهدفة فى ذلك احداث نهضة تنموية.لتثبيت أركان الدولة وإعادة بناء مؤسساتها الوطنية .٠



وشدد "المهيرى" في بيان اصدرته النقابة ؛على أن مشوار العطاء الذى بخطو به الرئيس السيسى على مدار ١٠ سنوات عزز من مكانة مصر وجعلها قبلة للاستثمارات مما زاد من فرص العمل وتراجعت معها نسبة البطالة الى ٧% ..مشيرا الى أنه أمام كل التحديات الجسام اتجهت الدولة المصرية لتعزيز فكر مشروع ريادة الاعمال مقدمة كل المفردات والمعطيات لتمويله والذى معه تم تمكين المرأة والشباب وبعض ممن تخطوا سن الستين من ممارسة العمل الحر على مستوى كل الاعمال.

وقال إن برامج الحماية الاجتماعية المتكررة على المستوى العام والذى شمل كل الفئات بما فيهم ولاول مرة العمالة غير المنتظمة الى جانب مواجهة فقر العشوائيات تم باحترافية شديدة؛ حيث وصل الحد الادنى للاجور الى ٤ الاف جنيه ليزداد ٣ أضعاف منذ عام ٢٠١٤ مما يؤكد انحياز الرئيس للموظف والعامل وأصحاب الدخول المحدودة.