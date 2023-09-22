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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

خبير: توقعات إيجابية للبورصة المصرية خلال تعاملات الأسبوع القادم

حسام عيد
حسام عيد

 قال حسام عيد خبير أسواق المال ان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 أغلق تعاملات الأسبوع على ارتفاع ملحوظ قدره 283.34 نقطة بنسبة صعود 1.43% مسجلاً مستوى إغلاق عند 20080.57 نقطة بفضل الأداء الإيجابي والارتداد مرة أخرى لأغلب الأسهم القيادية مع استمرار إتجاه المؤسسات المالية المصرية والعربية نحو الشراء وفتح وزيادة مراكزهم المالية بالأسهم تدريجياً بالقرب من مستويات الدعم الرئيسية الأمر الذي انعكس إيجاباً على أداء المؤشر الرئيسي ودفعه لاستعادة مستوى المقاومة الرئيسي وهو 20000 نقطة بنهاية تعاملات الأسبوع.

وتوقع أن يستقر المؤشر الرئيسي خلال تعاملات الأسبوع المقبل أعلى مستوى الدعم الرئيسي وهو 20000 نقطة الأمر الذي سوف يدفعه إلى الاستمرار في حصد المكاسب وتحقيق مستويات تاريخية جديدة بنهاية تعاملات الربع الثالث من العام الجاري مدفوعاً باستمرار نشاط الأسهم القيادية واستمرار اتجاه المؤسسات المالية نحو الشراء.

أما عن مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة EGX70 قال حسام عيد انه نجح في استعادة مستوى المقاومة الرئيسي وهو 3800 نقطة بنهاية تعاملات الأسبوع وأغلق مرتفعا بمقدار 28.97 نقطة بنسبة صعود 0.76% مسجلاً مستوى إغلاق عند 3828.64 نقطة بفضل الأداء الإيجابي والصعود مرة أخرى لأغلب الأسهم الصغيرة والمتوسطة والمتاجرة السريعة واتجاه المستثمرين الأفراد نحو الشراء وفتح وزيادة مراكزهم المالية تدريجياً بالقرب من مستوى الدعم الرئيسي وهو 3800 نقطة بينما اتجه المستثمرون الأفراد المصريين والعرب نحو البيع وجني الأرباح.

وتوقع أن يشهد المؤشر السبعيني خلال تعاملات الأسبوع المقبل استقرارا أعلى مستوى الدعم الرئيسي وهو 3800 نقطة الأمر الذي سوف يدفعه إلى اختبار واستعادة مستوى المقاومة الرئيسي وهو 3860 نقطة مدعوماً باستمرار نشاط الأسهم الصغيرة والمتوسطة والمتاجرة السريعة واستمرار اتجاه المستثمرين الأفراد الأجانب نحو الشراء وفتح وزيادة مراكزهم المالية تدريجياً.

المؤشر الرئيسي للبورصة الأسهم القيادية مؤشر الأسهم الصغيرة

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