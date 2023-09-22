تأجيل منتدى السلام في إثيوبيا مع استمرار الاشتباكات بأمهرة

تقرر تأجيل منتدى سلام بارز في إثيوبيا مع استمرار الاشتباكات بين الحكومة الفيدرالية ومقاتلين من مجموعة عرقية رئيسية في زعزعة استقرار المنطقة.

قال منتدى تانا الرفيع المستوى حول الأمن في أفريقيا في بيان، يوم الخميس، إن الاجتماع السنوي للزعماء الأفارقة، المقرر عقده في أكتوبر، تم تأجيله إلى أبريل 2024 بسبب ظروف غير متوقعة.

وفقا لما نشرته الأسوشيتد برس، ينعقد المنتدى في منطقة أمهرة بإثيوبيا، التي شهدت أشهرًا من الاشتباكات حيث تحاول الحكومة الفيدرالية نزع سلاح المقاتلين المحليين الذين كانوا حلفائها في الصراع الأخير الذي دام عامين في منطقة تيجراي المجاورة.

يصف منتدى تانا نفسه بأنه منصة "للحلول التي تقودها أفريقيا للتحديات الأمنية الأكثر إلحاحا في القارة". وفي السنوات الأخيرة، حدثت بعض هذه التحديات في الفناء الخلفي للمنتدى، حيث تكافح حكومة رئيس الوزراء أبي أحمد لاحتواء المجموعات العرقية التي تتحدى الجهود الرامية إلى مركزية السلطة.

هناك تقارير متكررة من أمهرة، ثاني أكبر منطقة في إثيوبيا من حيث عدد السكان، عن غارات قاتلة بطائرات بدون طيار وقصف وأعمال عنف أخرى في البلدات الإقليمية بما في ذلك لاليبيلا. ووقع قتال أيضا في بلدة بحر دار حيث يعقد منتدى السلام. وقال سكان بحر دار لوكالة أسوشيتد برس الشهر الماضي إنهم سمعوا طائرات عسكرية تحلق فوق رؤوسهم وأصوات إطلاق نار في الشوارع.

لم يتم الرد على المكالمات الموجهة إلى منتدى تانا يوم الجمعة. ومن بين الشركاء الرئيسيين للمنظمة غير الحكومية الحكومة الإثيوبية والاتحاد الأفريقي ومقره إثيوبيا والأمم المتحدة.

هذا الأسبوع، حذرت لجنة دولية من خبراء حقوق الإنسان بشأن إثيوبيا تدعمها الأمم المتحدة من أن المواجهات العنيفة أصبحت الآن على نطاق شبه وطني، مع تقارير مثيرة للقلق عن انتهاكات ضد المدنيين في منطقة أمهرة والفظائع المستمرة في تيجراي.

أعلنت إثيوبيا حالة الطوارئ في منطقة أمهرة الشهر الماضي، وأشار الخبراء إلى تقارير عن "اعتقال تعسفي جماعي لمدنيين أمهرة"، بما في ذلك غارة واحدة على الأقل بطائرة بدون طيار نفذتها القوات الحكومية.

تحاول الحكومة الإثيوبية في كثير من الأحيان التستر على مدى هذا العنف والقمع، باستثناء الخبراء المدعومين من الأمم المتحدة والباحثين في مجال حقوق الإنسان والصحفيين من تيجراي والمناطق المتضررة الأخرى. ووصف الخبراء محاولة الحكومة تحقيق العدالة للضحايا بأنها معيبة ومتسرعة وغير موثوق بها من قبل الكثيرين، بما في ذلك أولئك الذين تستهدفهم السلطات الفيدرالية والمقاتلون.

الآن تريد الحكومة الإثيوبية إنهاء ولاية التحقيق الذي تدعمه الأمم المتحدة، بعد النهاية الهادئة لتحقيق منفصل يدعمه الاتحاد الأفريقي. ومن المقرر أن يقرر مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة مطلع الشهر المقبل ما إذا كان سيتم تمديده.

وتحدثت بعض الدول الأفريقية يوم الخميس في مجلس الأمم المتحدة لدعم اعتقاد إثيوبيا بأنها قادرة على تحقيق العدالة بمفردها.