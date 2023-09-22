زورقان حربيان للاحتلال الإسرائيلي يخرقان المياه الإقليمية جنوبي لبنان

أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، بأن الجيش اللبناني أعلن اليوم الجمعة، تسجيل خرقين للمياه الإقليمية اللبنانية مقابل رأس الناقورة جنوبي لبنان، من قبل زورقين حربيين تابعين للاحتلال الإسرائيلي.

وذكر الجيش اللبناني، في بيان له اليوم الجمعة، أن الزورقين اخترقا المياه الإقليمية لمسافة حوالي 222 مترًا ولمدة 30 دقيقة، مضيفا أنه تتم متابعة الموضوع بالتنسيق مع قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان يونيفيل، حسبما ذكرت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية.

وهذه ليست المرة الأولى التي يقوم فيها الاحتلال الإسرائيلي بمثل تلك الممارسات، إذ يقوم بخروقات متكررة للأجواء والمياه الإقليمية والحدود اللبنانية، في انتهاك واضح للقرار رقم 1701 الصادر عن مجلس الأمن الدولي والذي يدعو إلى وقف العمليات القتالية في لبنان.

كانت القوة المؤقتة للأمم المتحدة في لبنان يونيفيل تأسست بقرار من مجلس الأمن الدولي عام 1978، للتأكيد على انسحاب إسرائيل من لبنان واستعادة الأمن والسلام الدوليين ومساعدة الحكومة اللبنانية على استعادة سلطتها الفعالة في المنطقة، وتم تعديل المهمة مرتين نتيجة التطورات في العامين 1982 و2000، وفي العام 2006، قام المجلس بتعزيز القوة، وقرر أن تراقب البعثة بجانب مهامها الأخرى وقف الاعتداءات، بالإضافة إلى مرافقة ودعم القوات اللبنانية في عملية الانتشار في جنوب لبنان.