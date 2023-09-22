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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

قائد الجيش اللبناني: نزوح السوريين يمثل خطرًا وجوديا يهدد بلدنا وشعبنا

قائد الجيش اللبناني
قائد الجيش اللبناني

قال قائد الجيش اللبناني العماد جوزاف عون، إن نزوح السوريين يمثل خطرًا وجوديًّا يهدد لبنان واللبنانيين، ولا بد من معالجته على مستوى الأفراد والمؤسسات جميعها.

وأضاف قائد الجيش اللبناني، على هامش افتتاح شبكة طرقات في جرود منطقة الهرمل، أن "الجيش بعيد كل البعد عن العنصرية، وهو يولي حقوق الإنسان أولوية قصوى، ويضعها في صلب مهمته، لكن هذه الحقوق وُجدت؛ لتحفظ كرامة الإنسان، لا لتدمر المجتمع".

وكان قائد الجيش، العماد جوزاف عون، قد افتتح اليوم، شبكة طرقات في جرود منطقة الهرمل، والتي شملت طرقات مراكز وادي فيسان، ومراح الشعب، وقنافذ وحرف السماقة، وأزاح الستار عن نصب تذكاري في كل من هذه المراكز، وذلك بحضور محافظ بعلبك الهرمل بشير خضر، وعدد من فاعليات المنطقة.

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