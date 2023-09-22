شكري يقدم للأمريكان شرحا عن عملية التحول والتطوير الشامل في مصر

التقى وزير الخارجية سامح شكري، مع أعضاء مجلس العلاقات الخارجية CFR الأمريكي، والذي يضم نخبة من قادة الفكر والسياسيين الأمريكيين السابقين وكتاب الرأي، اليوم الجمعة 22 سبتمبر، وذلك على هامش اجتماعات الدورة الـ78 للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك.



وقال السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، إن اللقاء شهد حوارا مفتوحا بين الوزير شكري وأعضاء المجلس، تناول عددا من الموضوعات المهمة، وعلى رأسها، العلاقات الثنائية بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية، وسبل تعزيزها، والتحديات المرتبطة بها.

وقدم وزير الخارجية شرحا لعملية التحول والتطوير الشامل التي تشهدها مصر، بما فى ذلك مسار الحوار الوطنى وأهدافه، وما تضمنه من مشاركة ممثلي أطياف سياسية مختلفة ومتنوعة؛ بما يجعله إطاراً شفافاً للحوار، وإبداء للرأي والتغيير.

كما تضمن الحوار، الرد على استفسارات الحضور بشأن طبيعة التحديات الاقتصادية التي تواجهها مصر نتيجة الأزمة الاقتصادية العالمية.

وعلى صعيد القضايا الدولية والإقليمية، نوه السفير "أبو زيد" بأن اللقاء شهد نقاشا بين وزير الخارجية وأعضاء المجلس، بشأن القضية الفلسطينية، وسد النهضة، والسودان، بالإضافة إلى الحرب الروسية الأوكرانية.