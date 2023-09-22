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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

انطلاق الدورة السابعة للملتقى الدولي لفنون ذوي القدرات بالأوبرا

جانب من المهرجان
جانب من المهرجان

بحضور الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، شاركت نيابة عن أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، غادة شلبي نائب الوزير لشئون السياحة في حفل افتتاح الدورة السابعة للملتقي الدولي لفنون ذوي القدرات الخاصة (أولادنا) بالدمج مع مهرجان الفنون والفلكلور الأفرو صيني والذي إنطلق، منذ قليل، من المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية وينظمه مؤسسه أولادنا لفنون ذوي القدرات الخاصة، وتُقام فعالياته هذا العام تحت شعار "الحياة حلوة"وتستمر حتى ٢٩ سبتمبر الجاري.

وتحرص دائماً وزارة السياحة والآثار ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي على رعاية فاعليات هذا الملتقي في إطار دورها المجتمعي وحرصها علي دعم ذوي القدرات الخاصة ولاسيما في ظل الاهتمام الكبير الذي توليه الوزارة للترويج للسياحة الميسرة في مصر من خلال العمل على إتاحة المتاحف والمواقع الأثرية والسياحية لذوي الهمم مما يساهم في تحسين تجربتهم السياحية خلال الزيارة، هذا بالإضافة إلى إيمانها بالدور الفعال لأولادنا من ذوي القدرات الخاصة في المجتمع وحرصاً علي دمجهم مع أقرنائهم من مختلف دول العالم لاستعراض مواهبهم الفنية.

وخلال الحفل تم تكريم عدد من رموز التحدي والنجاح من ذوي القدرات الخاصة.

ويشارك في فاعليات الملتقي ما يقرب من 41 دولة عربية وأجنبية في مختلف أنواع الفنون الاستعراضية والموسيقية والأفلام والفنون التشكيلية والحرف اليدوية والندوات وورش العمل، فضلاً عن الفاعليات المتنوعة التي سيشهدها الملتقي من تنظيم عدد من الزيارات الثقافية والسياحية بمصاحبة الفرق العربية والأجنبية المشاركة للمتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط، ومنطقة أهرامات الجيزة، وشارع المعز، والعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك لإبراز الصورة الحضارية لمصر أمام العالم .
 

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وزير السياحة الدورة السابعة للملتقي الدولي لفنون ذوي القدرات الخاصة ذوي القدرات الخاصة أولادنا مهرجان الفنون والفلكلور الأفرو صيني

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