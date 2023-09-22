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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

صناعة مصرية 100% .. أحدث أشكال وأسعار عرائس المولد 2023

عروسة المولد
عروسة المولد

عروسة المولد ترتبط ظهورها بذكرى المولد النبوي الشريف، وتعتبر جزءًا لا يتجزأ من الطقوس التي تتميز بها حياة المصريين. تصنع عروسة المولد إما من السكر أو من البلاستيك والتولي، وتتنوع أشكالها وألوانها.

تاريخ ظهور عروسة المولد يعود إلى عهد الفاطميين، وتحديدًا في عهد الخليفة المستنصر بالله كان الخليفة يشجع جنوده المنتصرين على أعدائهم بتزويجهم بعروس جميلة ومنذ ذلك الحين، أصبحت عروسة المولد جزءًا من احتفالات النصر السنوية، حيث يقوم ديوان الحلوى التابع للخليفة بصناعة عروس جميلة من الحلوى، يتم تقديم هذه العروس كهدايا للقادة المنتصرين وللشعب والأطفال.

رصدت عدسة صدى البلد طريقة تصنيع عروسة المولد البلاستيك بباب البحر في البداية قال خالد عاطففي الوقت الحاضر، يتم استيراد العروسة البلاستيكية من الصين بأحجام مختلفة، ثم يتم تصميم شاسيه من الحديد وتركيب العروسة عليه، ثم يتم كسيها بالتولي والفرو، ويتم تصنيع عدد كبير من العروس يوميًا، حيث يصل إلى 50 عروسة كوشة في اليوم.

واضاف عاطف ان الفترة الحالية سجلت ارتفاعًا في أسعار العروس مقارنة بالعام الماضي، حيث تتراوح الأسعار بين 35 جنيهًا و300 جنيهًا، تختلف حسب الشكل والحجم، مشيرا إلى أن زيادة الاقبال على العروس التي تكون معبأة في علب كرتونية، حيث تتراوح أسعارها بين 75 جنيهًا و100 جنيهًا، وتختلف حسب الشكل وحجم العروسة.

واوضح خالد عاطف ان حركة البيع والشراء لعروسة المولد هذا العام متوسطة مقارنة بالعام الماضي، ويرجع ذلك جزئيًا للحالة الاقتصادية التي تمر بها البلد، ومن المتوقع أن تزيد حركة البيع والشراء خلال الفترة المقبلة.

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