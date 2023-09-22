عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الأهلي يعود للتدريبات استعدادا لمباراة سانت جورج

صدى البلد

عاد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي الي تدريباته مساء اليوم على ملعب التتش، استعدادًا لمباراة سانت جورج في ذهاب دور الـ32 لدوري أبطال إفريقيا، المقرر لها مساء بعد غد الأحد على استاد القاهرة.

وخاض لاعبو الفريق فقرة بدنية داخل الجيم قبل انطلاق المران، والذي حرص خلاله الجهاز الفني على تطبيق الجوانب الخططية التي يرغب في تنفيذها خلال مباراة الأحد.

وعقد مارسيل كولر المدير الفني للفريق محاضرة مع اللاعبين داخل ملعب التتش، للحديث عن كافة الأمور الفنية الخاصة بمباراة سانت جورج.

وأدى الثلاثي محمد الشناوي ومصطفى شوبير ومصطفى مخلوف تدريباتهم تحت إشراف ميشيل يانكون مدرب الحراس، قبل المشاركة في تدريبات الكرة.

وكان الجهاز الفني قد منح اللاعبين راحة أمس، فيما استأنف الفريق مرانه اليوم لمواصلة التحضير لمباراة سانت جورج في ضربة البداية للفريق بدوري أبطال إفريقيا.

 

الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ملعب التتش لدوري أبطال إفريقيا استاد القاهرة محمد الشناوي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أكتوبر الخير.. 3 زيادات في المرتبات والمعاشات والصرف خلال أيام| تفاصيل

إيقاف وغرامة مالية.. تفاصيل عقوبة خناقة مباراة الزمالك وبيراميدز في الدوري

بالقرب من مصر| تحذير من كارثة بقوة تدميرية تعادل 10 أضعاف ما حدث في المغرب وليبيا

الأرصاد تحذر المواطنين من التقلبات الجوية خلال الساعات المقبلة

ورطة الزمالك| رفض عرض الفيفا .. تصرف غريب لـ "أوسوريو".. وحسام حسن في الصورة

طقس بارد وأمطار .. تحذير عاجل من الأرصاد

مش هلعب من غير فلوس.. قرار عاجل من الزمالك تجاه زيزو (تفاصيل)

بالأرقام.. الكسب غير المشروع يكشف ثروة مدير شركة بترول شهيرة وزوجته وأبنائه

ترشيحاتنا

وزير الخارجية: استمرار الحرب في أوكرانيا ووضع الاقتصاد العالمي يضغط على دول العالم

iphone 15 Pro Max من الذهب بسعر 321 ألف جنيه فقط

وزير الخارجية: الجمعية العامة للأمم المتحدة تنعقد في ظروف دولية شديدة الخصوصية

بوتين يأمر بتجهيز 3 آلاف جندي من فرقة الصواريخ النووية للقتال

عزل زيلينسكي وانهيار الجيش الأوكراني.. ضابط أمريكي سابق يكشف مفاجأة

الأهلي يستأنف تدريباته استعدادا لمواجهة سان جورج الإثيوبي بـ دوري أبطال إفريقيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

7 أسباب غير متوقعة لحدوث جفاف العين.. احذرها

ماذا يحدث لمريض السكر عند تناول الخس؟

الاحمرار والحساسية أخطرها.. أعراض خطيرة تدل على الإصابة بجفاف العين

بعد كشفها سبب انفصالها.. 5 صور لـ بشرى وزوجها السابق

فيديو

تطورات وحدث غريب.. هذه رسالة مصر إلى إثيوبيا بخصوص سد النهضة| فيديو جراف

فادي خفاجة يكسر صمته ويرد على منتقدي فيديو تيك توك البذيء.. فيديوجراف

بريطانيا تلقي القبض على جاسوسة روسيا الحسناء.. فيديوجراف

هدايا الرئيس.. 3 زيادات بالمرتبات والمعاشات والصرف في هذا الموعد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: التردد مقبرة القرارات

هند عصام

هند عصام تكتب: جريمة في الظلام

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فرنسا تنهار اقتصاديا

مني أحمد

منى أحمد تكتب: سبتمبر.. الذي غير وجه العالم

عبد السلام فاروق يكتب: نحن والهند

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: عصر القدم لا القلم

خالد حمدان

خالد حمدان يكتب: التعليم كما يجب أن يكون 2

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الشائعات بين مخالب الوعي بالقانون

اﻟﻤﺰﻳﺪ