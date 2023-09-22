الأهلي يعود للتدريبات استعدادا لمباراة سانت جورج

عاد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي الي تدريباته مساء اليوم على ملعب التتش، استعدادًا لمباراة سانت جورج في ذهاب دور الـ32 لدوري أبطال إفريقيا، المقرر لها مساء بعد غد الأحد على استاد القاهرة.

وخاض لاعبو الفريق فقرة بدنية داخل الجيم قبل انطلاق المران، والذي حرص خلاله الجهاز الفني على تطبيق الجوانب الخططية التي يرغب في تنفيذها خلال مباراة الأحد.

وعقد مارسيل كولر المدير الفني للفريق محاضرة مع اللاعبين داخل ملعب التتش، للحديث عن كافة الأمور الفنية الخاصة بمباراة سانت جورج.

وأدى الثلاثي محمد الشناوي ومصطفى شوبير ومصطفى مخلوف تدريباتهم تحت إشراف ميشيل يانكون مدرب الحراس، قبل المشاركة في تدريبات الكرة.

وكان الجهاز الفني قد منح اللاعبين راحة أمس، فيما استأنف الفريق مرانه اليوم لمواصلة التحضير لمباراة سانت جورج في ضربة البداية للفريق بدوري أبطال إفريقيا.