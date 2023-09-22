الاحمرار والحساسية أخطرها.. أعراض خطيرة تدل على الإصابة بجفاف العين

جفاف العين أحد الأمراض الشائعة، ويحدث عندما لا تستطيع الدموع توفير الترطيب الكافي للعينين، وقد يحدث جفاف العين إذا كانت الدموع التي تفرزها العين غير كافية.

أعراض جفاف العين

ويؤدي جفاف العين إلى الشعور بعدم الراحة، إذا ظهرت عليك أعراض مرض جفاف العين، فقد تشعر بحرقة داخل عينيك، وقد تشعر بألم جفاف العين في مواقف معينة.

وعلى سبيل المثال يحدث جفاف العين أثناء ركوب الطائرة، أو أثناء وجودك في غرفة مكيفة الهواء، أو أثناء ركوب الدراجة، أو بعد الجلوس أمام شاشة الكمبيوتر لبضع ساعات.

ويساعد علاج جفاف العين على الشعور بقدر أكبر من الارتياح. يمكن أن تتضمن هذه العلاجات إدخال تغييرات على نمط الحياة واستخدام قطرات العين.

أعراض جفاف العين

وتتضمن العلامات والأعراض التي تظهر عند الإصابة بجفاف العين، وفقا لما نشر في موقع “مايو كلينك” الطبي، وتشمل ما يلي:

_ إحساس بلسعات أو حرقة أو خشونة في العينين

_ صديدًا لزج في العينين أو حولها.

_ الحساسية ضد الضوء

_ احمرار العين.

_ الإحساس بوجود شيء في العينين

_ صعوبة ارتداء عدسات لاصقة

_صعوبة القيادة ليلًا

_ تَغَيُّم الرؤية.

_ إرهاق في العينين