عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

الاحمرار والحساسية أخطرها.. أعراض خطيرة تدل على الإصابة بجفاف العين

أعراض جفاف العين
أعراض جفاف العين

جفاف العين أحد الأمراض الشائعة، ويحدث عندما لا تستطيع الدموع توفير الترطيب الكافي للعينين، وقد يحدث جفاف العين إذا كانت الدموع التي تفرزها العين غير كافية.

 

أعراض جفاف العين

 

ويؤدي جفاف العين إلى الشعور بعدم الراحة، إذا ظهرت عليك أعراض مرض جفاف العين، فقد تشعر بحرقة داخل عينيك، وقد تشعر بألم جفاف العين في مواقف معينة.

 

خاضته هيدي كرم.. تعرفي على فوائد تحدي الثلج

للرجال.. نوع مهمل من الخضراوات يعزز من صحة الجسم

 

وعلى سبيل المثال يحدث جفاف العين أثناء ركوب الطائرة، أو أثناء وجودك في غرفة مكيفة الهواء، أو أثناء ركوب الدراجة، أو بعد الجلوس أمام شاشة الكمبيوتر لبضع ساعات.

 

ويساعد علاج جفاف العين على الشعور بقدر أكبر من الارتياح. يمكن أن تتضمن هذه العلاجات إدخال تغييرات على نمط الحياة واستخدام قطرات العين.

 

أعراض جفاف العين

 

وتتضمن العلامات والأعراض التي تظهر عند الإصابة بجفاف العين، وفقا لما نشر في موقع “مايو كلينك” الطبي، وتشمل ما يلي:

_ إحساس بلسعات أو حرقة أو خشونة في العينين

_ صديدًا لزج في العينين أو حولها.

_ الحساسية ضد الضوء

_ احمرار العين.

_ الإحساس بوجود شيء في العينين

_ صعوبة ارتداء عدسات لاصقة

_صعوبة القيادة ليلًا

_ تَغَيُّم الرؤية.

_ إرهاق في العينين

العين جفاف العين أعراض جفاف العين مرض جفاف العين علاج جفاف العين قطرات العين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أكتوبر الخير.. 3 زيادات في المرتبات والمعاشات والصرف خلال أيام| تفاصيل

إيقاف وغرامة مالية.. تفاصيل عقوبة خناقة مباراة الزمالك وبيراميدز في الدوري

بالقرب من مصر| تحذير من كارثة بقوة تدميرية تعادل 10 أضعاف ما حدث في المغرب وليبيا

الأرصاد تحذر المواطنين من التقلبات الجوية خلال الساعات المقبلة

ورطة الزمالك| رفض عرض الفيفا .. تصرف غريب لـ "أوسوريو".. وحسام حسن في الصورة

مش هلعب من غير فلوس.. قرار عاجل من الزمالك تجاه زيزو (تفاصيل)

بالأرقام.. الكسب غير المشروع يكشف ثروة مدير شركة بترول شهيرة وزوجته وأبنائه

المحكمة تحدد مصير مرتضى منصور في اتهامه بإزعاج الخطيب

موضوعات متعلقة

خاضته هيدي كرم.. تعرفي على فوائد تحدي الثلج

غطست في الثلج.. هيدي كرم تثير الجدل بهذا التحدي| صور

مقبلات لبنانية شهية.. طريقة عمل سلطة بطاطس بالنعناع

تظهر في مرحلة مبكرة.. احذر: علامة على الوجه تؤكد الإصابة بسرطان البنكرياس

تنبيه مهم.. التطعيم ضد الإنفلونزا ضروري لهذه الفئات

من المطبخ الإيطالي.. طريقة عمل باستا بالبروكلي مع جبن الفيتا

بديل للأنسولين.. ابتكار جهاز جديد لعلاج مرضى السكري

لو عاوزة تعرفي جنس الجنين.. أعراض الحمل بولد

ترشيحاتنا

عزل زيلينسكي وانهيار الجيش الأوكراني.. ضابط أمريكي سابق يكشف مفاجأة

الأهلي يستأنف تدريباته استعدادا لمواجهة سان جورج الإثيوبي بـ دوري أبطال إفريقيا

هقول كلام قبيح.. عمرو أديب ينفعل على الهواء

بعد خطاب نتنياهو.. رسالة من الرئيس الفلسطيني إلى ملك السعودية وولي العهد

احذر.. المعاكسات الهاتفية تعرضك للحبس وغرامة 500 جنيه

احجر على أبوك.. داعية يرد على شاب يشكو من تصرف غريب لوالده

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ماذا يحدث لمريض السكر عند تناول الخس؟

الاحمرار والحساسية أخطرها.. أعراض خطيرة تدل على الإصابة بجفاف العين

بعد كشفها سبب انفصالها.. 5 صور لـ بشرى وزوجها السابق

حلاوة المولد.. طريقة عمل الفولية في المنزل

فيديو

تطورات وحدث غريب.. هذه رسالة مصر إلى إثيوبيا بخصوص سد النهضة| فيديو جراف

فادي خفاجة يكسر صمته ويرد على منتقدي فيديو تيك توك البذيء.. فيديوجراف

بريطانيا تلقي القبض على جاسوسة روسيا الحسناء.. فيديوجراف

هدايا الرئيس.. 3 زيادات بالمرتبات والمعاشات والصرف في هذا الموعد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: التردد مقبرة القرارات

هند عصام

هند عصام تكتب: جريمة في الظلام

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فرنسا تنهار اقتصاديا

مني أحمد

منى أحمد تكتب: سبتمبر.. الذي غير وجه العالم

عبد السلام فاروق يكتب: نحن والهند

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: عصر القدم لا القلم

خالد حمدان

خالد حمدان يكتب: التعليم كما يجب أن يكون 2

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الشائعات بين مخالب الوعي بالقانون

اﻟﻤﺰﻳﺪ