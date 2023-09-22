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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

خاضته هيدي كرم.. تعرفي على فوائد تحدي الثلج

فوائد تحدي الثلج
فوائد تحدي الثلج  

شاركت الفنانة هيدي كرم متابعيها عبر حسابها الرسمي على إنستجرام مقطع فيديو، وظهرت فيه وهي تغطس في الثلج، وتمارس أسلوب الاستشفاء العلاجي باستخدام الثلج، والمعروف عنه بالعديد من الفوائد الأخرى، وهو ما سنطرق إليه في السطور التالية.

 

فوائد تحدي الثلج

 

العديد من المشاهير والرياضيين قاموا بممارسة الغطس في الثلج، للاستفادة من فوائده، والتي من بينها  تقليل آلام العضلات لعد ممارسة الرياضة، وسوف نقوم بذكر أبرز فوائد الغطس في الثلج، وفقًا لما نشره موقع "pinkvilla"، وتشمل :

 

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_ يقلل الالتهاب والتورم :

ويساعد الغطس في الثلج على تضييق الأوعية الدموية، وتقليل الالتهاب والتورم.

 

_  يعالج العضلات الملتهبة :

يقلل الغطس في الثلج الألم بعد ممارسة التمارين، فقد تؤخر ظهور آلام العضلات، وتخفف آلام العضلات الملتهبة.

 

_ يعزز المناعة :

يعمل الغطش في الثلج على تعزيز المناعة عن طريق الحد من الالتهابات البكتيرية.

 

الثلج الغطس فوائد تحدي الثلج تحدي الثلج الاستشفاء العلاجي الفنانة هيدي كرم

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