ضبط 79 ألف مخالفة مرورية في يوم واحد

واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم.

وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط (79075) مخالفة مرورية متنوعة من بينها (16515) مخالفة تجاوز السرعة المقررة و(475) مخالفة السير بدون تراخيص و(12) دراجة نارية مخالفة و(16) مخالفة موقف عشوائي و(22) مخالفة شروط التراخيص و (11321) مخالفة التحدث في الهاتف المحمول أثناء القيادة.

واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة وذلك تنفيذا لاستراتيجية وزارة الداخلية، بتكثيف الحملات المرورية على كل الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الانضباط المروري، والحد من وقوع الحوادث على الطرق.