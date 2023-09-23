أحمد فؤاد سليم: يوسف شاهين كان بخيلا.. ويحيي الفخراني موهوب وغيور على مهنته

حل الفنان أحمد فؤاد سليم، ضيفاً في برنامج "بالخط العريض" تقديم الإعلامية إيمان أبو طالب، المذاع علي قناة الحياة، للكشف عن العديد من الأسرار الفنية.

يوسف شاهين كان بخيلا

كشف الفنان القدير أحمد فؤاد سليم عن شكل العلاقة بينه وبين المخرج الراحل يوسف شاهين قائلا : تعلمت من يوسف شاهين توجيه الطاقة.



وأضاف أحمد فؤاد سليم، أن يوسف شاهين كان ذكي جدا وكافح في الحياة مشيرا ان يوسف شاهين أخرج مسرحية استمر عرضها في باريس 25 عاما.

وأوضح الفنان أحمد فؤاد سليم ان يوسف شاهين كان بخيلا، وكان يراني مفضوحا في تعبيرات الوجه.



يحيي الفخراني منظم وموهوب وغيور على مهنته



وتابع أحمد فؤاد سليم " لا أحب البكاء أمام الكاميرا " مضيفا ان علاقتي بالله بلا حواجز

واضاف الفنان أحمد فؤاد سليم ان الفنان يحيي الفخراني منظم وموهوب وغيور على مهنته.





أحمد ذكي كان "مودي" .. ورشحني لهذا الفيلم

قال الفنان القدير أحمد فؤاد ان مسلسل "عاوزة أتجوز " كان في الأصل ست كوم.

وأضاف الفنان أحمد فؤاد سليم خلال لقائه مع الاعلامية ايمان ابو طالب في برنامجها بالخط العريض على شاشة الحياة ان الفنان أحمد ذكي هو من رشحني لفيلم ضد الحكومة.

وأشار أحمد فؤاد سليم إلي أن الفنان أحمد ذكي كان " مودي " وتمنيت التمثيل معه موضحا انه تحدث في جلسات الحوار الوطني عن الفن وأكد خلال الجلسات ان الفن يمثل هوية مصر.



ذهبت ليوسف السباعي للالتحاق بالتمثيل





قال الفنان القدير أحمد فؤاد سليم أن أمي اول من اكتشفتني وكان لها دور كبير في تنمية موهبتي في التمثيل

وأضاف الفنان أحمد فؤاد سليم خلال لقائه، أن الفن هو اللغة الشاعرية في الحياة مشيرا إلى أنه ذهب ليوسف السباعي من أجل الالتحاق بمعهد التمثيل.

وخلال الحلقة، كشف الفنان القدير، لأول مرة عددا من كواليس الأعمال التي شارك بها، ومنها فيلم المهاجر الذي قام خلاله بتجسيد أغرب مشهد في حياته عبارة عن كلمة واحدة ظل يستعد له لمدة أسبوع كامل.



كما تحدث عن المشاركة في فيلم ضد الحكومة الذي دخله بالصدفة وبمشاركة النجم أحمد زكي.



أيضا روى بالدموع واقعة أشبه بالمعجزة حدثت معه أثناء أداءه العمرة، كما يتحدث عن واقع الدراما والسينما في هذه الفترة، وما تعلمه من المخرج الكبير يوسف شاهين في بداية عمله.



جدير بالذكر أن برنامج "بالخط العريض" يذاع في الساعة الثامنة من يوم الجمعة، على شاشة تليفزيون الحياة، وتقدمه الإعلامية إيمان أبوطالب.