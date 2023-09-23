عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أحمد فؤاد سليم: يوسف شاهين كان بخيلا.. ويحيي الفخراني موهوب وغيور على مهنته

أحمد فؤاد سليم
أحمد فؤاد سليم

حل الفنان أحمد فؤاد سليم، ضيفاً في برنامج "بالخط العريض" تقديم الإعلامية إيمان أبو طالب، المذاع علي قناة الحياة، للكشف عن العديد من الأسرار الفنية.

txt

أحمد فؤاد سليم: ذهبت ليوسف السباعي للالتحاق بالتمثيل .. فيديو

txt

أحمد فؤاد سليم: يوسف شاهين كان بخيلا .. فيديو

 

يوسف شاهين كان بخيلا

كشف الفنان القدير أحمد فؤاد سليم عن شكل العلاقة بينه وبين المخرج الراحل يوسف شاهين قائلا :  تعلمت من يوسف شاهين توجيه الطاقة.

وأضاف أحمد فؤاد سليم، أن يوسف شاهين كان ذكي جدا وكافح في الحياة مشيرا ان  يوسف شاهين أخرج مسرحية استمر عرضها في باريس 25 عاما.

وأوضح الفنان أحمد فؤاد سليم ان يوسف شاهين كان بخيلا، وكان يراني مفضوحا في تعبيرات الوجه.
 

يحيي الفخراني منظم وموهوب وغيور على مهنته


وتابع أحمد فؤاد سليم " لا أحب البكاء أمام الكاميرا " مضيفا ان علاقتي بالله بلا حواجز

واضاف الفنان أحمد فؤاد سليم ان الفنان  يحيي الفخراني منظم وموهوب وغيور على مهنته.



أحمد ذكي كان "مودي" .. ورشحني لهذا الفيلم

قال الفنان القدير أحمد فؤاد ان مسلسل  "عاوزة أتجوز " كان في الأصل ست كوم.

وأضاف الفنان أحمد فؤاد سليم خلال لقائه مع الاعلامية ايمان ابو طالب في برنامجها بالخط العريض على شاشة الحياة ان الفنان أحمد ذكي هو من رشحني لفيلم ضد الحكومة.

وأشار أحمد فؤاد سليم إلي أن الفنان أحمد ذكي كان " مودي " وتمنيت التمثيل معه موضحا انه تحدث في جلسات الحوار الوطني عن الفن وأكد خلال الجلسات ان الفن يمثل هوية مصر.


ذهبت ليوسف السباعي للالتحاق بالتمثيل 

 

قال الفنان القدير أحمد فؤاد سليم أن  أمي اول من اكتشفتني وكان لها دور كبير في تنمية موهبتي في التمثيل

وأضاف الفنان أحمد فؤاد سليم خلال لقائه، أن الفن هو اللغة الشاعرية في الحياة مشيرا إلى أنه ذهب ليوسف السباعي من أجل الالتحاق بمعهد التمثيل.

وخلال الحلقة، كشف الفنان القدير، لأول مرة عددا من كواليس الأعمال التي شارك بها، ومنها فيلم المهاجر الذي قام خلاله بتجسيد أغرب مشهد في حياته عبارة عن كلمة واحدة ظل يستعد له لمدة أسبوع كامل.
 

كما تحدث عن المشاركة في فيلم ضد الحكومة الذي دخله بالصدفة وبمشاركة النجم أحمد زكي.
 

أيضا روى بالدموع واقعة أشبه بالمعجزة حدثت معه أثناء أداءه العمرة، كما يتحدث عن واقع الدراما والسينما في هذه الفترة، وما تعلمه من المخرج الكبير يوسف شاهين في بداية عمله.
 

جدير بالذكر أن برنامج "بالخط العريض" يذاع في الساعة الثامنة من يوم الجمعة، على شاشة تليفزيون الحياة، وتقدمه  الإعلامية إيمان أبوطالب.

أحمد فؤاد سليم الإعلامية إيمان أبو طالب الراحل يوسف شاهين الفنان يحيى الفخراني الفنان احمد فؤاد سليم برنامج بالخط العريض بالخط العريض يوسف السباعي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إيقاف وغرامة مالية.. تفاصيل عقوبة خناقة مباراة الزمالك وبيراميدز في الدوري

بالقرب من مصر| تحذير من كارثة بقوة تدميرية تعادل 10 أضعاف ما حدث في المغرب وليبيا

الأرصاد تحذر المواطنين من التقلبات الجوية خلال الساعات المقبلة

ورطة الزمالك| رفض عرض الفيفا .. تصرف غريب لـ "أوسوريو".. وحسام حسن في الصورة

بالأرقام.. الكسب غير المشروع يكشف ثروة مدير شركة بترول شهيرة وزوجته وأبنائه

10 آلاف جنيه دفعة واحدة.. تغير مفاجئ في أسعار الحديد بعد قرار المركزي

حملة أحمد طنطاوي إخوان رسميًا .. دليل جديد يدين المرشح الرئاسي المحتمل

المحكمة تحدد مصير مرتضى منصور في اتهامه بإزعاج الخطيب

ترشيحاتنا

مدحت نافع: مرونة سعر الصرف مطلب أساسى لصندوق النقد الدولي من مصر

لأصحاب النحافة.. طرق تساعد على زيادة الوزن

رابط نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2023

كيف يكون إحسان الصلاة على النبي؟.. 6 شروط عليك الوفاء بها

التهامي يحيي احتفالية نقابة الصحفيين بالمولد النبوي الشريف 26 سبتمبر

لو النور بيقطع عندك.. إزاى تشغل الراوتر بدون كهرباء

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

برج العقرب.. حظك اليوم السبت 23 سبتمبر 2023| الدنيا فاتحالك دراعتها

بالنعال.. مسئولة تعتدي على صغيرة داخل ملجأ هندي ومقطع يكشف فعلتها

7 أعراض خطيرة تدل على حدوث النزيف الداخلى.. احذرها

ماذا يحدث لجسمك عند تناول كوب من القرفة قبل النوم؟

فيديو

صناديق فلوس تخض.. تفاصيل ثروة مدير شركة بترول وأولاده بسبب الفساد

رسالة الملكة رانيا لزوجة ابنها رجوة تثير جدل رواد السوشيال ميديا.. شاهد

إغلاق المدارس في 5 مدن.. دولة تعلن الطوارئ بسبب غازات سامة

شيكو وهشام ماجد وأحمد خالد صالح في عزاء والدة دينا الشربيني| شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: التردد مقبرة القرارات

هند عصام

هند عصام تكتب: جريمة في الظلام

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فرنسا تنهار اقتصاديا

مني أحمد

منى أحمد تكتب: سبتمبر.. الذي غير وجه العالم

عبد السلام فاروق يكتب: نحن والهند

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: عصر القدم لا القلم

خالد حمدان

خالد حمدان يكتب: التعليم كما يجب أن يكون 2

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الشائعات بين مخالب الوعي بالقانون

اﻟﻤﺰﻳﺪ