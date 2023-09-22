أحمد فؤاد سليم: يوسف شاهين كان بخيلا .. فيديو

كشف الفنان القدير أحمد فؤاد سليم عن شكل العلاقة بينه وبين المخرج الراحل يوسف شاهين قائلا “تعلمت من يوسف شاهين توجيه الطاقة” .



واضاف أحمد فؤاد سليم خلال لقائه الاعلامية ايمان ابو طالب في برنامجها بالخط العريض على شاشة الحياة ان يوسف شاهين كان ذكي جدا وكافح في الحياة مشيرا ان يوسف شاهين أخرج مسرحية استمر عرضها في باريس 25 عاما.



واوضح الفنان أحمد فؤاد سليم ان يوسف شاهين كان بخيلا، وكان يراني مفضوحا في تعبيرات الوجه



وخلال الحلقة، كشف الفنان القدير، لأول مرة عددا من كواليس الأعمال التي شارك بها، ومنها فيلم المهاجر الذي قام خلاله بتجسيد أغرب مشهد في حياته عبارة عن كلمة واحدة ظل يستعد له لمدة أسبوع كامل.



كما تحدث عن المشاركة في فيلم ضد الحكومة الذي دخله بالصدفة وبمشاركة النجم أحمد زكي.



أيضا روى بالدموع واقعة أشبه بالمعجزة حدثت معه أثناء أداءه العمرة، كما يتحدث عن واقع الدراما والسينما في هذه الفترة، وما تعلمه من المخرج الكبير يوسف شاهين في بداية عمله.



جدير بالذكر أن برنامج "بالخط العريض" يذاع في الساعة الثامنة من يوم الجمعة، على شاشة تليفزيون الحياة، وتقدمه الإعلامية إيمان أبوطالب.