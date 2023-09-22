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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

لأول مرة|أحمد فؤاد سليم يتحدث عن أغرب أعماله.. ويروي بالدموع واقعة أشبه بالمعجزة

الفنان أحمد فؤاد
الفنان أحمد فؤاد سليم

يحل الفنان القدير أحمد فؤاد سليم، ضيفًا على برنامج "بالخط العريض"، الذي تقدمه الإعلامية إيمان أبوطالب على شاشة تليفزيون الحياة، اليوم الجمعة.

ويكشف أحمد فؤاد سليم خلال الحلقة، لأول مرة عددًا من كواليس الأعمال التي شارك بها، ومنها فيلم المهاجر الذي قام خلاله بتجسيد أغرب مشهد في حياته عبارة عن كلمة واحدة ظل يستعد له لمدة أسبوع كامل.

كما يتحدّث عن المشاركة في فيلم ضد الحكومة الذي دخله بالصدفة وبمشاركة النجم أحمد زكي.

أيضًا يروى بالدموع واقعة أشبه بالمعجزة حدثت معه أثناء أدائه العُمرة، كما يتحدث عن واقع الدراما والسينما في هذه الفترة، وما تعلمه من المخرج الكبير يوسف شاهين في بداية عمله.

جدير بالذكر أن برنامج "بالخط العريض" يذاع في الساعة الثامنة من يوم الجمعة، على شاشة تليفزيون الحياة، وتقدمه الإعلامية إيمان أبوطالب.

أحمد فؤاد سليم بالخط العريض إيمان أبوطالب الحياة اخبار التوك شو

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