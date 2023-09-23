عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

محمد السيد: التحقت بالجيش مع بداية حرب الاستنزاف

صدى البلد

كشف الكاتب والسيناريست، محمد السيد عيد، عن شهادته الخاص حول حرب أكتوبر المجيدة عام 1973.

وقال “عيد” خلال حواره ببرنامج "الشاهد" مع الإعلامي الدكتور محمد الباز على قناة "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الجمعة: "التحقت بالقوات المسحلة عام 1969 وهو العام المرتبط بحرب الاستنزاف".

وأضاف: “الحقيقة أنا تخرجت في عام 1969 وبعدها التحقت بالتجنيد وقت حرب الاستنزاف”.

وتابع: "الأجيال الجديدة لا تعي معني حرب الاستنزاف، فقد كانت في المدن، لأن اسرائيل كانت تدخل المدن بالطيران، ويضربوا في بحر البقر وأبوزعبل، وفي الصعيد".

وتابع: "حرب الاستنزاف كان الجميع في الخنادق، وفي أول تجنيدي كان المعسكر في المعادي، وكانت منطقة معسكرات للجيش، وأرسلت اسرائيل تصوير جوي لهذه المنطقة، وفصدرت أوامر بإخلاء هذه المنطقة في 24 ساعة، وكان هناك عشرات الأف من المعدات والعساكر".

الإعلامي الدكتور محمد الباز إكسترا نيوز أكتوبر المجيدة برنامج الشاهد حرب أكتوبر المجيدة حرب الاستنزاف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إيقاف وغرامة مالية.. تفاصيل عقوبة خناقة مباراة الزمالك وبيراميدز في الدوري

بالقرب من مصر| تحذير من كارثة بقوة تدميرية تعادل 10 أضعاف ما حدث في المغرب وليبيا

الأرصاد تحذر المواطنين من التقلبات الجوية خلال الساعات المقبلة

ورطة الزمالك| رفض عرض الفيفا .. تصرف غريب لـ "أوسوريو".. وحسام حسن في الصورة

بالأرقام.. الكسب غير المشروع يكشف ثروة مدير شركة بترول شهيرة وزوجته وأبنائه

10 آلاف جنيه دفعة واحدة.. تغير مفاجئ في أسعار الحديد بعد قرار المركزي

حملة أحمد طنطاوي إخوان رسميًا .. دليل جديد يدين المرشح الرئاسي المحتمل

المحكمة تحدد مصير مرتضى منصور في اتهامه بإزعاج الخطيب

ترشيحاتنا

انعقاد آلية التعاون الثلاثي بين مصر واليونان وقبرص على المستوى الوزاري بنيويورك

مسلسل الهبوط.. أسعار الذهب تتراجع وسعر جرام عيار 21 مفاجأة

شكري وجيرابيتريتيس يؤكدان على الطابع الاستراتيجي للعلاقات المصرية اليونانية

شكرى يشيد بمواقف البرتغال الداعمة لمصر وتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين

مدحت نافع: مرونة سعر الصرف مطلب أساسى لصندوق النقد الدولي من مصر

لأصحاب النحافة.. طرق تساعد على زيادة الوزن

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لأصحاب النحافة.. طرق تساعد على زيادة الوزن

برج العقرب.. حظك اليوم السبت 23 سبتمبر 2023| الدنيا فاتحالك دراعتها

بالنعال.. مسئولة تعتدي على صغيرة داخل ملجأ هندي ومقطع يكشف فعلتها

7 أعراض خطيرة تدل على حدوث النزيف الداخلى.. احذرها

فيديو

صناديق فلوس تخض.. تفاصيل ثروة مدير شركة بترول وأولاده بسبب الفساد

رسالة الملكة رانيا لزوجة ابنها رجوة تثير جدل رواد السوشيال ميديا.. شاهد

إغلاق المدارس في 5 مدن.. دولة تعلن الطوارئ بسبب غازات سامة

شيكو وهشام ماجد وأحمد خالد صالح في عزاء والدة دينا الشربيني| شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: التردد مقبرة القرارات

هند عصام

هند عصام تكتب: جريمة في الظلام

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فرنسا تنهار اقتصاديا

مني أحمد

منى أحمد تكتب: سبتمبر.. الذي غير وجه العالم

عبد السلام فاروق يكتب: نحن والهند

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: عصر القدم لا القلم

خالد حمدان

خالد حمدان يكتب: التعليم كما يجب أن يكون 2

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الشائعات بين مخالب الوعي بالقانون

اﻟﻤﺰﻳﺪ