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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الليلة .. السيد عيد يكشف لـ الباز كواليس حياته في حرب أكتوبر

صدى البلد

يستضيف الإعلامي الدكتور محمد الباز من خلال برنامج "الشاهد" المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، اليوم الجمعة، في الحادية عشرة مساء،  الكاتب محمد السيد عيد، ليحكي عن حرب أكتوبر بعد مرور خمسين عاما.

يكشف "السيد عيد" كواليس التحاقه بالجيش عام ١٩٦٩ وهو العام المرتبط بحرب الاستنزاف، ودور العميد أحمد حمدي  له  العظيم في سلاح المهندسين.

ويتحدث الكاتب محمد السيد عيد عن توثيقه للحرب عبر الإذاعة المصرية.

ويعد برنامج "الشاهد" الذى قدمه محمد الباز، على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز.

الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية الدكتور محمد الباز الاذاعة المصرية القنوات الإخبارية الشركة المتحدة حرب اكتوبر حرب الاستنزاف

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