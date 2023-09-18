الليلة.. العميد محمد عبد المنعم يدلي بشهادته عن حرب أكتوبر مع "الباز" في "الشاهد"

يستضيف الإعلامي الدكتور محمد الباز من خلال برنامج "الشاهد" المذاع على قناة "اكسترا نيوز"، اليوم الاثنين، في الحادية عشر مساء، العميد محمد عبدالمنعم يوسف من أبطال حرب أكتوبر ، ليحكي تجربته عن الحرب بعد مرور خمسين عاما.

عودة برنامج الشاهد في الموسم الثالث

يتحدث العميد عبدالمنعم خلال اللقاء عن التحاقه بالكتيبة 135، ودورها في الحرب، كما يتحدث عن التدريبات التي تمت قبل العبور ، وإلى أي مدى كانت قاسية، وكذا التشابه الكبير بين ماتم في مرحلة التدريب وما حدث خلال العبور، وكيف ساعدت هذه التدريبات على تحقيق النصر.

يتناول اللقاء الإجابات على العديد من الأسئلة عن توقيت الحرب، وساعة الصفر، وحالة الشارع المصري قبل بدء الحرب، وكذا دور الطيران المصري، ولماذا لم يقم سلاح الطيران بضربة ثانية؟، وأول طائرة إسرائيلية تشارك في الحرب.

برنامج "الشاهد"، يذاع على قناة "اكسترا نيوز" ، الساعة 11 مساء.