عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الباز: بلد خلال 6 سنوات حولت الهزيمة لانتصار لن يستطيع أحد تقدير قوتها

محمد الباز
محمد الباز

قال الإعلامي محمد الباز، إن البلد التي استطاعت خلال 6 سنوات تحويل الهزيمة إلى انتصار ساحق لن يستطيع أحد تقدير قوتها.

وأضاف الباز خلال تقديمه برنامج "آخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار": "الدولة التي نجحت في القضاء على الجماعات الإرهابية وبدأت في بناءها من جديد، لا يمكن لأحد أن يقف أمامها". وأشار إلى أن هناك وجهين للأزمة الاقتصادية، الأول يمكن أن يعطي انطباعًا سلبيًا عن الوضع والثاني يبحث عن حلول للأزمة.

وأعرب عن شكره للجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني التي ساهمت بجدية في دعم العمل التنموي بالتعاون مع الدولة. وأكد أن التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني يعتبر أساسًا لتحقيق التنمية والتقدم.

وفي الختام، أشاد بالجهود الكبيرة التي بذلتها الحكومة رغم التحديات، وأشار إلى تحسن واضح في دور القطاع الخاص ومساهمته في التنمية، مؤكدًا أن المجتمع المدني يضم نخبة من المواطنين الذين ساهموا في تغيير حياة المصريين للأفضل.

الإعلامي محمد الباز الجماعات الارهابية الحكومة والقطاع الخاص القطاع الخاص برنامج آخر النهار تحقيق التنمية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وفاة الفنان أشرف مصيلحي بعد صراع مع مرض السرطان

مفاجأة| “كاف” يُنصِف الأهلي بسبب أخطاء حكم السوبر الإفريقي أمام اتحاد العاصمة.. و"الأحمر" يدرس التصعيد

قبلة وحضن.. محمد رمضان يثير الجدل رفقه نوال الزغبي على المسرح

الحكومة تعلن ترحيل إجازة المولد النبوي لتصبح العطلة 3 أيام متتالية| تفاصيل

تفاصيل الساعات الاخيرة في حياة أشرف مصيلحي قبل وفاته

شوبير يعلن حسم الأهلي لصفقة من العيار الثقيل

أشرف زكي يكشف لصدى البلد حقيقة إصابة عبلة كامل بمرض خطير

تحرش على الهواء| رجل يلامس جسد مراسلة تلفزيونية من الخلف.. والفيديو الكارثي يشعل الغضب في إسبانيا

ترشيحاتنا

نجم الأهلي السابق يحمل كولر خسارة السوبر الأفريقي

الحرب على تجار الكوارث.. إجراءات رادعة في ليبيا لمنع استغلال ضحايا الإعصار

مفاجأة كبرى.. تفاصيل جلسة عماد البناني مع فاروق جعفر وخالد لطيف بالزمالك

أخطاء ساذجة.. محمد شبانة يعلق على خسارة الزمالك أمام أرتا سولار

وداعا أشرف مصيلحي.. معلومات صادمة عن مرضه

الأمن يسدل الستار عن واقعة انتحار خليجي بمدينة نصر..وقرار عاجل من النيابة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وداعًا الفنان أشرف مصلحي.. سبب الوفاة وتفاصيل اللحظات الأخيرة وموعد ومكان الجنازة

قبلة وحضن.. محمد رمضان يثير الجدل رفقه نوال الزغبي على المسرح

كان 175 كيلو وبيعرج.. إطلالات حورية فرغلي بعد تصريحاتها عن خطيبها

أشهر مذيعة أطفال في الوطن العربي| شاهد كيف كبرت وظهرت في فستان زفافها؟..صور

فيديو

وزير المالية يكشف تكلفة فاتورة رفع الأجور والمعاشات وعلاوة غلاء المعيشة

بعد دانيال.. إعصار لي ينطلق بسرعة 100 كيلو ويشرد 120 ألف شخص|«فيديوجراف»

زلزال المغرب كشف مفاجأة.. حكاية الضوء الأزرق والتنبؤ بالكواكب ودوران الحيوانات.. فيديوجراف

تحذير عاجل بالتزامن مع أنباء عن عاصفة التنين .. تقلبات شديدة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عماد العزباوي

د. عماد العزباوي يكتب: وجهة نظر

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. ياحبيبتي يا مصر

نهال علام

نهال علام تكتب: ما بكِ أيتها الأرض !

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: العاصمة الإدارية.. رؤية للمستقبل

حسام الفقي

حسام الفقي يكتب: هكذا يتحدثون عن مصر في عهد السيسي

رضا صقر

رضا صقر يكتب: ما لا يعرفه عمرو أديب عن أحزاب المعارضة

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الصمت طريق النجاح مع المنتخب

د. هشام فريد

د. هشام فريد يكتب: حوار وطني للمصريين في الخارج

اﻟﻤﺰﻳﺪ