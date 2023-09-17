الباز: بلد خلال 6 سنوات حولت الهزيمة لانتصار لن يستطيع أحد تقدير قوتها

قال الإعلامي محمد الباز، إن البلد التي استطاعت خلال 6 سنوات تحويل الهزيمة إلى انتصار ساحق لن يستطيع أحد تقدير قوتها.

وأضاف الباز خلال تقديمه برنامج "آخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار": "الدولة التي نجحت في القضاء على الجماعات الإرهابية وبدأت في بناءها من جديد، لا يمكن لأحد أن يقف أمامها". وأشار إلى أن هناك وجهين للأزمة الاقتصادية، الأول يمكن أن يعطي انطباعًا سلبيًا عن الوضع والثاني يبحث عن حلول للأزمة.

وأعرب عن شكره للجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني التي ساهمت بجدية في دعم العمل التنموي بالتعاون مع الدولة. وأكد أن التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني يعتبر أساسًا لتحقيق التنمية والتقدم.

وفي الختام، أشاد بالجهود الكبيرة التي بذلتها الحكومة رغم التحديات، وأشار إلى تحسن واضح في دور القطاع الخاص ومساهمته في التنمية، مؤكدًا أن المجتمع المدني يضم نخبة من المواطنين الذين ساهموا في تغيير حياة المصريين للأفضل.