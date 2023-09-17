محمد الباز: مصر تمر بفترة تحد ولكن قادرون على تجاوزها بجهود الشعب

أكد الدكتور محمد الباز، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يمثل شخصًا يحمل روحًا متفائلة وأملًا قويًا، لافتا إلي أنه يدرك التحديات التي واجهها الشعب المصري خلال الفترة الماضية ويؤكد على أهمية التفاؤل والأمل.

وأشار الباز خلال حديثه في برنامج "آخر النهار" على قناة "النهار" إلى أن الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها مصر والعالم جاءت نتيجة لتداعيات جائحة كورونا وتفاقمت بسبب الحرب الروسية الأوكرانية، منوها أن الصبر والإجراءات الحكومية الحكيمة ستساعد مصر في تجاوز هذه الأزمة.

وأضاف أن مصر تمر بفترة تحدٍ كبيرة، ولكنها ستتجاوزها بسبب تضافر جهود الحكومة ودعم الشعب المصري.

وشدد على أهمية الاستقرار والأمان للدولة، وقال إن الحفاظ على هذا الاستقرار يتطلب تضافر الجهود والتفاني.