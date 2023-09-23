محمد السيد عيد: العدو الإسرائيلي كان يضرب المدنيين في حرب الاستنزاف

أكد الكاتب والأديب محمد السيد عيد، أنه انضم إلى القوات المسلحة في عام 1969 خلال حرب الاستنزاف.

وقال خلال حواره ببرنامج الشاهد والمذاع عبر قناة اكسترا نيوز، إنه كان في معسكر التدريب في المعادي عندما أصدرت أوامر مفاجئة بمغادرة المعسكر في غضون 24 ساعة بسبب استشعار وجود أعداء، متابعا:" تم نقلهم إلى منطقة التجنيد بالقرب من نادي الرماية، وبدأ التعايش في هذا المكان حتى تحسنت الظروف، لافتا إلي أنه قام بدور مراقب جوي وشهد غارات إسرائيلية على مصر خلال تلك الفترة.

وأشار إلى أن مصر لم تستهدف المدنيين خلال حرب الاستنزاف، بينما قام العدو الإسرائيلي بقصف المدنيين، مما يظهر التفوق الأخلاقي للقوات المسلحة المصرية في تلك الحرب.