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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

تظهر فى الوجه.. علامة مبكرة تشير إلى سرطان البنكرياس

البنكرياس
البنكرياس

ليس هناك علامة مبكرة واضحة على الوجه تشير بشكل مباشر إلى سرطان البنكرياس. ومع ذلك، يجب أن تكون على دراية ببعض العلامات والأعراض التي يمكن أن تشير إلى وجود مشكلة في البنكرياس. ومن بين هذه العلامات:

1. تغير لون الجلد: قد يلاحظ بعض الأشخاص تغيرًا في لون الجلد، حيث يمكن أن يصبح الوجه أو الجزء العلوي من الجسم أكثر باهتًا أو صفراويًا.

2. تورم الوجه أو العنق: في بعض الحالات النادرة، يمكن أن يحدث تورم في الوجه أو العنق نتيجة لانسداد القناة الصفراوية التي تنقل الصفراء من الكبد إلى الأمعاء.

3. علامات التهاب الجلد: قد يشتكي بعض المرضى من حكة الجلد أو طفح جلدي أو احمرار في الجلد، وهذه العلامات قد تظهر في بعض الأحيان عند بعض حالات سرطان البنكرياس.

يجب الإشارة إلى أن هذه العلامات قد تكون غير محددة ويمكن أن تكون مرتبطة بعدة أسباب أخرى غير سرطان البنكرياس. إذا كنت تلاحظ أي علامة غير طبيعية على وجهك أو تشعر بأي أعراض غير عادية، فمن الأفضل استشارة الطبيب لتقييم حالتك وإجراء الفحوصات اللازمة لتحديد السبب الدقيق.

الجل الفحوصات اللازمة سرطان البنكرياس سرطان مبكر

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