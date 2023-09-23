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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

شئ أشبه بالإعجاز.. محمد السيد عيد يكشف استعدادات العبور بحرب أكتوبر 1973

صدى البلد

أكد الكاتب والسناريست محمد السيد عيد، أن الجيش المصري قدم العديد من التضحيات والبطولات خلال حرب 6 أكتوبر 1973، قائلاً: "اللي حصل في العبور لازم حاجات كتيرة تتعمل سينما لأن خسارة الحاجة دي متعملتش".

وأضاف السيد عيد خلال لقائه الإعلامي الدكتور محمد الباز في برنامج "الشاهد" على قناة "إكسترا نيوز": الجيش كان عامل حسابه وقت العبور على كل حاجة بالتوقيت، حتى مد الكبارى كان معمول في أقل توقيت عشان الجيش يعبر بسرعة".
واستشهد الكاتب محمد السيد عيد، بدور العميد أحمد حمدي، في الحرب، قائلاً: "العميد أحمد حمدي والذي تم تشييد نفق باسمه مش مجرد أنه مات وهو بيمد كوبري.. لا، الراجل دا عمل دور عظيم في سلاح الكباري وتطويرها".

وتابع: "وقت العبور جالنا كبارى من روسيا، مكنش ينفع نحارب بيها، والمهندسين بتوعنا عملوا على تطويرها بشكل كبير جداً، لتسهل علينا وقت العبور"، مضيفاً: "وبقي في توقيت عشان ينزل الكوبري للعبور وأيضاً الأنفاق اللي اتعملت في خط بارليف كل دا كان شئ أشبه بالإعجاز ".

يكشف "الباز" في الموسم الثالث ببرنامج الشاهد  شهادات جديدة على نصر أكتوبر العظيم، موثقًا في الموسم الجديد ماذا فعل رجال القوات المسلحة في حرب أكتوبر 1973 وكيف نجح الجيش المصري في استرداد الأرض؟.

ويعد برنامج "الشاهد" الذى يقدمه الدكتور محمد الباز، على شاشة "إكسترا نيوز" أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من البدري جلال ومحمد عاشور.

الدكتور محمد الباز الجيش المصري القوات المسلحة الكاتب محمد السيد عيد برنامج الشاهد

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