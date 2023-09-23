عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الاسكندرية يؤكد الدور الفعال لمؤسسات المجتمع المدني في التنمية

احتفالية بالإسكندرية
احتفالية بالإسكندرية

شارك اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، في مؤتمر التنمية العضوية للمنطقة الروتارية؛ اليوم ، للتأكيد على الدور الفعال والمؤثر لمؤسسات المجتمع المدني وعلى رأسها الأندية الروتارية في دعم المجتمع السكندري، وذلك في ظل دعم الحكومة للمجتمع المدني كشريك أساسي للدولة المصرية في عملية التنمية.
وفي كلمته؛ وجه المحافظ الشكر للأندية الروتارية على مجهوداتها الكبيرة ودورها الراسخ الذي تقوم به في الشارع السكندري؛ مثمنا دور الأندية الروتارية ومساهمتها في العديد من أعمال التطوير والتنمية التي تدعم بها أهالي الإسكندرية في المناطق الأشد احتياجًا يأتي علي رأسها ،تعمير وتطوير قرية "باب الأحرار".

منطقة الإسكندرية الأزهرية تشارك في الحفل الختامي لمبادرة «أنا الراقي بأخلاقي»

غلق مخبز والتحفظ على 299 حالة إشغال وتحرير 21 محضرا شرقي الإسكندرية


والتي اشتملت أعمال التطوير فيها علي تطوير منازل أهالي القرية وتسقيفها، وإنشاء مدرسة ابتدائية وتجهيزها بالكامل، وتطوير الوحدة الصحية، وتطوير شبكات المياه ورصف الطريق المؤدى للقرية ،فضلًا عن تسليم أهالي القرية مراكب صيد لتكون مصدر دخل لهم يساعدهم علي المعيشة.
وأكد الشريف أن المحافظة على أتم استعداد لدعم جميع الأفكار والمقترحات التي من شأنها الإرتقاء بالخدمات المقدمة للمواطن السكندري، مُضيفًا أن الأوطان لا تبني إلا بسواعد أبنائها، وأن وطننا بحاجة  إلينا اليوم أكثر من أي وقت مضى، فلابد أن تتضافر كافة الجهود بين مؤسسات الدولة والمجتمع المدني  بما يرسخ مبادئ تأسيس الجمهورية الجديدة ويحقق أهداف رؤية مصر ٢٠٣٠.
وخلال المؤتمر تم تكريم؛ دكتورة إيمان شرف مديرة مكتب المحافظ لشؤون العلاقات العامة والإعلام، والدكتورة أميرة طهيو مدير مديرية الشؤون الصحية، دكتور شريف والي، المحافظ السابق للمنطقة الروتارية ورئيس لجنة العضوية، و دكتور عماد عبد الوهاب نائب محافظ الروتاري.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إيقاف وغرامة مالية.. تفاصيل عقوبة خناقة مباراة الزمالك وبيراميدز في الدوري

بالقرب من مصر| تحذير من كارثة بقوة تدميرية تعادل 10 أضعاف ما حدث في المغرب وليبيا

الأرصاد تحذر المواطنين من التقلبات الجوية خلال الساعات المقبلة

ورطة الزمالك| رفض عرض الفيفا .. تصرف غريب لـ "أوسوريو".. وحسام حسن في الصورة

بالأرقام.. الكسب غير المشروع يكشف ثروة مدير شركة بترول شهيرة وزوجته وأبنائه

10 آلاف جنيه دفعة واحدة.. تغير مفاجئ في أسعار الحديد بعد قرار المركزي

وفاة المستشار معتز خفاجي رئيس دائرة جنايات أمن الدولة السابق

حملة أحمد طنطاوي إخوان رسميًا .. دليل جديد يدين المرشح الرئاسي المحتمل

ترشيحاتنا

اليوم..عرض مسلسل بالطو على DMC بعد نجاحه على منصة Watch it

ظاهرة غريبة في ألمانيا.. أشخاص في هيئة كلاب بساحات برلين

القطار الكهربائي السريع.. كيف تسافر من القاهرة إلى أسوان في 4 ساعات

شكري: إخفاق الدول النامية في التنمية المستدامة سيكون له تداعيات على الدول المتقدمة

محمد السيد عيد: كتيبة كاملة ثأرت لـ عبدالمنعم رياض خلال حرب الاستنزاف

دعاء قبل الفجر وبعده لقضاء الحوائج.. أدركه بـ 16 كلمة حتى الشروق

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ماذا يحدث لجسمك عند تناول السمك المشوى؟

لأصحاب النحافة.. طرق تساعد على زيادة الوزن

برج العقرب.. حظك اليوم السبت 23 سبتمبر 2023| الدنيا فاتحالك دراعتها

بالنعال.. مسئولة تعتدي على صغيرة داخل ملجأ هندي ومقطع يكشف فعلتها

فيديو

صناديق فلوس تخض.. تفاصيل ثروة مدير شركة بترول وأولاده بسبب الفساد

رسالة الملكة رانيا لزوجة ابنها رجوة تثير جدل رواد السوشيال ميديا.. شاهد

إغلاق المدارس في 5 مدن.. دولة تعلن الطوارئ بسبب غازات سامة

شيكو وهشام ماجد وأحمد خالد صالح في عزاء والدة دينا الشربيني| شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: التردد مقبرة القرارات

هند عصام

هند عصام تكتب: جريمة في الظلام

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فرنسا تنهار اقتصاديا

مني أحمد

منى أحمد تكتب: سبتمبر.. الذي غير وجه العالم

عبد السلام فاروق يكتب: نحن والهند

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: عصر القدم لا القلم

خالد حمدان

خالد حمدان يكتب: التعليم كما يجب أن يكون 2

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الشائعات بين مخالب الوعي بالقانون

اﻟﻤﺰﻳﺪ