محافظ الاسكندرية يؤكد الدور الفعال لمؤسسات المجتمع المدني في التنمية

شارك اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، في مؤتمر التنمية العضوية للمنطقة الروتارية؛ اليوم ، للتأكيد على الدور الفعال والمؤثر لمؤسسات المجتمع المدني وعلى رأسها الأندية الروتارية في دعم المجتمع السكندري، وذلك في ظل دعم الحكومة للمجتمع المدني كشريك أساسي للدولة المصرية في عملية التنمية.

وفي كلمته؛ وجه المحافظ الشكر للأندية الروتارية على مجهوداتها الكبيرة ودورها الراسخ الذي تقوم به في الشارع السكندري؛ مثمنا دور الأندية الروتارية ومساهمتها في العديد من أعمال التطوير والتنمية التي تدعم بها أهالي الإسكندرية في المناطق الأشد احتياجًا يأتي علي رأسها ،تعمير وتطوير قرية "باب الأحرار".



والتي اشتملت أعمال التطوير فيها علي تطوير منازل أهالي القرية وتسقيفها، وإنشاء مدرسة ابتدائية وتجهيزها بالكامل، وتطوير الوحدة الصحية، وتطوير شبكات المياه ورصف الطريق المؤدى للقرية ،فضلًا عن تسليم أهالي القرية مراكب صيد لتكون مصدر دخل لهم يساعدهم علي المعيشة.

وأكد الشريف أن المحافظة على أتم استعداد لدعم جميع الأفكار والمقترحات التي من شأنها الإرتقاء بالخدمات المقدمة للمواطن السكندري، مُضيفًا أن الأوطان لا تبني إلا بسواعد أبنائها، وأن وطننا بحاجة إلينا اليوم أكثر من أي وقت مضى، فلابد أن تتضافر كافة الجهود بين مؤسسات الدولة والمجتمع المدني بما يرسخ مبادئ تأسيس الجمهورية الجديدة ويحقق أهداف رؤية مصر ٢٠٣٠.

وخلال المؤتمر تم تكريم؛ دكتورة إيمان شرف مديرة مكتب المحافظ لشؤون العلاقات العامة والإعلام، والدكتورة أميرة طهيو مدير مديرية الشؤون الصحية، دكتور شريف والي، المحافظ السابق للمنطقة الروتارية ورئيس لجنة العضوية، و دكتور عماد عبد الوهاب نائب محافظ الروتاري.