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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

غلق مخبز والتحفظ على 299 حالة إشغال وتحرير 21 محضرا شرقي الإسكندرية

إزالة الإشغالات شرقي
إزالة الإشغالات شرقي الإسكندرية

أصدر اللواء أحمد حبيب رئيس حي شرق بمحافظة الإسكندرية، تعليماته لكافة الإدارات المعنية بضرورة تكثيف الحملات المفاجئة ، لإزالة كافة فروشات الباعة الجائلين ومصادرة معداتهم وإزالة إشغالات المحال التي تعوق حركة المرور والمارة ، وفتح الطريق للمارة.

وأوضح رئيس الحي أنه تم شن الحي عدة حملات مفاجئة صباحية ومسائية بحضور هاني محمد مدير إدارة إشغال الطريق ومعاوني الإدارة ، والأستاذ حاتم حامد مدير إدارة رخص المحلات، ومسئولي الإيرادات ، تم خلالها المرور على محور المحمودية وطريق المطار والطريق الزراعي وسان ستيفانو وطريق الجيش وخلف محطة سيدي جابر وطريق الحريك وكليوباتر بنطاق الحي ، وأسفرت الحملات عن التحفظ على ٢٩٩ حالة اشغال متنوع وتحرير ٢١ محضر متنوع وغلق مخبز وتحصيل ٢٠ ألف جنيه غرامات فورية من الأماكن التي تم المرور عليها.

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على الصعيد ذاته تم التشديد على كافة المحال بالمناطق التي تم بها الحملات بعدم وجود أي تعديات على الرصيف أو الطريق العام والالتزام بحدود محالهم وعدم السماح بتواجد أي باعة جائلين أمام محالهم ، وإلا سيتم توقيع العقوبات والغرامات الفورية عليهم ، والتأكيد على عدم  السماح بتكرار المخالفات مرة أخرى، وشدد على استمرار فرض الانضباط بالمناطق التي تتم بها الحملات والتمركز بها بالتنسيق بين كافة الجهات المعنية.

يأتي هذا تنفيذا لتكليفات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية ، بتكثيف الحملات اليومية على المحال العامة والكافتيريات والمقاهي وإزالة الإشغالات التي تعوق حركة المرور والمواطنين وسرعة الاستجابة لشكاوى المواطنين وتلبية احتياجاتهم وفرض الانضباط بالشارع السكندري.

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