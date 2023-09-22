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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الاسكندرية: توفير 12 ألف فرصة عمل للسيدات بالقطاع الخاص.. صور

افتتاح معرض منتجات
افتتاح معرض منتجات المرأة بالإسكندرية

افتتح اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية،  والدكتورة نفين القباج وزير التضامن الاجتماعي المعرض الخيري وورش العمل المقامة لتدريب السيدات على التوعية الطبية وريادة الأعمال ضمن فاعليات حملة "رحلة 1000 كيلو متر" بمشاركة 21 عارضة لعرض منتجات الحرف اليدوية وبمشاركة 150 متدربة و 50 رائدة اجتماعية، وذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بدعم صحة المرأة المصرية.

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وتفقد المحافظ والوزيرة معرض منتجات الحرف اليدوية وأشاد المحافظ بجودة منتجات العارضين، مؤكدا علي دعم المحافظة لجميع المشروعات الصغير والمتوسطة، لافتا إلى أنه تم تنظيم العديد من المعارض المجانية لأصحاب الحرف اليدوية على الشواطئ لتشجيعهم على عرض لمنتجاتهم.

وأكد محافظ الإسكندرية أن الدولة المصرية تحت قيادة  الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية أولت اهتماماً كبيراً بالمرأة على كافة الأصعدة وخاصة بعد إعلان سيادته عام 2017 عاماً للمرأة المصرية، حيث حظيت المرأة بالعديد من المكتسبات وخاصة فيما يتعلق بالقطاع الصحي والتمكين الاقتصادي.

وأشار الشريف إلى  أن المبادرات الصحية التي تم تنفيذها لها عظيم الأثر على المرأة بالإسكندرية، ومن بين المبادرات:(المبادرة الرئاسية لدعم صحة المرأة التي استفادت منها بالإسكندرية  هذا العام ما يقرب من 327 ألف سيدة، ومبادرة دعم صحة الأم والجنين التى استفاد منها هذا العام ما يقرب من 19 ألف سيدة، وبالإضافة إلى مبادرة الكشف المبكر عن الأورام، وكذا مبادرة 100يوم صحة).

وفيما يتعلق بالتمكين الاقتصادي؛ أوضح المحافظ أن الدولة المصرية دعمت المرأة من خلال عدة مبادرات؛ منها :مبادرة "مشروعك" التي مكنت أكثر من 260 سيدة بالإسكندرية من افتتاح مشروعاتهن الخاصة، بالإضافة إلى توفير ما يقرب من 12 ألف فرصة عمل للسيدات خلال هذا العام بمؤسسات القطاع الخاص وذلك من خلال مديرية العمل بالإسكندرية.
وأبدى المحافظ سعادته باختيار وزارة التضامن الاجتماعي والجمعية المصرية لأورام عنق الرحم؛ لمحافظة الإسكندرية لتكون مدينة انطلاق حملة "رحلة 1000 كيلو متر" على مستوى الجمهورية، وأن يتم افتتاح أول عيادة لصحة المرأة على مستوى الجمهورية للكشف بالمجان، مؤكدا أن هذا يعكس اهتمام الدولة بالمرأة.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد العزب رئيس الجمعية المصرية لأورام عنق الرحم، والسيد مسلم مدير مديرية التضامن الاجتماعي الإسكندرية.

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