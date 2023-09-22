تفاصيل حفل افتتاح مهرجان الإسكندرية المسرحي الدولي

يقام مساء اليوم الجمعة حفل افتتاح الدورة الثالثة عشر من مهرجان الإسكندرية المسرحي الدولي وذلك بحضور عدد كبير من المكرمين وعلى رأسهم الفنان أحمد رزق.



أسماء المكرمين





ومن المفترض أن يتم تكريم خلال حفل الافتتاح، العرض المسرحي " إيكاروس " من إخراج الفنان أحمد عزت ، لحصوله علي جائزة أفضل عرض بمهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي ، كما سيتم تكريم الفنان خالد رأفت ، لحصوله على جائزة أفضل ممثل في نفس المهرجان ، كما يتم تكريم الفنان أحمد شوقي و الفنان عماد خطاب ، لما قدماه للمسرح السكندري بشكل خاص ، و المصري بشكل عام ، من جهود أثرت و تأثر بها أجيال مسرحية كثيرة.



تفاصيل حفل الافتتاح



ويبدأ الإفتتاح في تمام السابعة مساءً بمكتبة الإسكندرية وتستعد مدينة الإسكندرية لإستقبال واحد من أهم أحداثها الثقافية والفنية، حيث ينطلق مهرجان الإسكندرية المسرحي الدولي في دورته الثالثة عشر ( مسرح بلا إنتاج) يوم ٢٢ سبتمبر تحت رعاية وزير الثقافة المصرية د.نيڤين الكيلاني وبجهود تنظيمية من إدارة المهرجان وعلى رأسهم الفنان إبراهيم الفرن رئيس المهرجان،و الفنان إسلام وسوف مدير المهرجان.





وتأسس مهرجان الإسكندرية المسرحي عام ٢٠٠٨ علي يد الرئيس الشرفي للمهرجان دكتور جمال ياقوت.

و تحتضن الإسكندرية مدينة الفن والإبداع و الثقافة عروس البحر الأبيض المتوسط فعاليات المهرجان في الفترة من ٢٢- ٢٨ سبتمبر ، ويحمل المهرجان هذا العام اسم النجم السكندري الفنان "أحمد رزق" صاحب التاريخ الكبير في الدراما باختلاف أنواعها.

العروض المشاركة

وتم إختيار ثلات عروض مصرية لتمثيل جمهورية مصر العربية بالمهرجان هذا العام ،بالاضافة إلى عدة عروض من مختلف الدول العربية بواسطة لجنة مشاهدة من أصحاب الخبرات الفنية الكبيرة وقد اختارت اللجنة العروض التى ستشارك في المهرجان من ( مصر وفلسطين - اسبانيا - سلطنة عمان - المغرب - العراق - تونس - إيطاليا - الأردن - الكويت - الإمارات العربية المتحدة ) و تقام فعاليات المهرجان على كبرى مسارح الاسكندرية وهي: مكتبة الإسكندرية - مركز الجيزويت الثقافي - مسرح ليسيه الحرية - مركز الابداع - مسرح قصر ثقافة الأنفوشي) وصرح بذلك تامر طه مدير المركز الصحفي للمهرجان .