رئيس قضايا الدولة يشهد تخرج دفعة حقوق الإسكندرية 2023

شهد المستشار مسعد عبد المقصود الفخراني رئيس هيئة قضايا الدولة حفل تخرج دفعة ٢٠٢٣ الذي أقامته كلية الحقوق بجامعة الإسكندرية.



كان في استقبال رئيس الهيئة أ. د. محمد الفقي عميد كلية الحقوق بجامعة الإسكندرية.

وتم تكريم المستشار رئيس قضايا الدولة من الدكتور عميد الكلية لما يقدمه في خدمة الوطن والعدالة تقديراً واعتزازا.



حضر الحفل أعضاء هيئة التدريس بكلية الحقوق والمستشار احمد سعد نائب رئيس الهيئة المشرف على مكتب المستشار رئيس الهيئة والمستشار وليد عناني الأمين العام المساعد.



صرح بذلك المستشار سامح سيد محمد نائب رئيس قضايا الدولة المتحدث الرسمي باسمها.

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