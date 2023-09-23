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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

شام الذهبي برفقة اخواتها في أحدث ظهور لها.. شاهد

شام الذهبي مع أخواتها
شام الذهبي مع أخواتها

نشرت شام الذهبي ابنة الفنانة السورية أصالة، صورة جديدة لها برفقة اخواتها عبر حسابها الشخصي علي موقعتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".


 

وظهرت شام الذهبي، في الصورة مع اخواتها و علقت قائلة :"مع احبابي"


 

وفي هذا الاطار،نشرت شام الذهبي، ابنة الفنانة أصالة مقطع فيديو لها برفقة والدتها عبر حسابها الشخصي بموقعالتواصل الاجتماعي إنستجرام .

وظهرت أصالة في الفيديو وهي تقبّل ابنتها شام أثناء جلسة تصوير.

وانتقد رواد السوشيال ميديا أصالة بسبب ظهورها بـ بطن ممتلئ.

وتنتظر الفنانة أصالة نصري، طرح أغنيتها الجديدة ما عرفتك، عبر موقع الفيديوهات يوتيوب، وباقي المنصاتالإلكترونية الموسيقية. 

ابنة الفنانة أصالة الفنانة أصالة نصري الفنانة السورية أصالة صور شام الذهبي

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