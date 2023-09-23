دار الإفتاء: الوضوء صحيح مع ما يوضع على الشعر من كريم ونحوه

قالت دار الإفتاء المصرية، إن الكريمات الرطبة والزيت ونحوها مما يدهن به الشعر لا تمنع وصول الماء إليه، فالوضوء معها صحيح شرعًا ولا يلزم إزالتها.

والضابط في ذلك: أن الرطب لا يمنع مس الماء للشعر والبشرة فيصح معه الوضوء والغسل، أما الجامد الذي له جِرم (كثافة) فإنه يمنع من ذلك فيُزال لأجْلهما.

هل كريم الشعر ينقض الوضوء

أجاب الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بالدار قائلاً: " كريم الشعر لا ينقض الوضوء"؛ لأنه ليس بالمادة السميكة التي تعزل الماء وتمنع وصوله إلى عضو من أعضاء الوضوء.

وأوضح أن زيت الشعر يندرج عليه هذا الحكم أيضاً، منوهاً بأن ما ينقض الوضوء هو المادة السميكة التي تمنع وصول الماء إلى أعضاء الوضوء كمعظم أنواع طلاء الأظافر.