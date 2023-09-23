مصدر أمني يتوقع تجدد الاشتباكات في مخيم عين الحلوة لهذا السبب

أفاد مصدر أمني لبناني بأن بعض المجموعات المتشدّدة المدعومة بنزوح لسوريين مشبوهي الانتماء يتوجهون الان الي مخيّم عين الحلوة.

وأشار المصدر بحسب صحيفة الديار اللبنانية الي ان البعض الآخر يتوجه الي المخيمات السورية في البقاع.

كما توقع المصدر الأمني اللبناني تجدد الاشتباكات في مخيم عين الحلوة من جديد.



وكانت عناصر الجيش اللبناني نجحت - في وقت سابق - في ضبط شاحنة" بيك اب" محملة بأسلحة وذخائر قبل دخولها مخيم عين الحلوة.

وذكرت صحيفة “ليبانون نيوز” أنه تبين أن هذه الشاحنة تحركت من حي حطين وكانت في طريقها إلى خارج المخيم دون أن تعرف وجهتها.

وأبانت الصحيفة اللبنانية أن عناصر الجيش ألقت القبض على 3 أشخاص بهذه القضية، وتم اقتيادهم مع الشاحنة إلى أحد المراكز العسكرية للجيش