تدريب توعية تمكين.. تفاصيل بدء مبادرة رحلة الألف كيلو متر بالإسكندرية| فيديو

قال الدكتور محمد العزب ، رئيس مجلس ادارة الجمعية المصرية لعنق الرحم ، إن من أهداف مبادرة "رحلة الألف كيلو متر" هو تدريب الكوادر الطبية سواء الموجودة في وزارة التضامن الاجتماعي أو وزارة الصحة المصرية ، وكذلك تدريب الرائدات المجتمعيات .

وأضاف الدكتور محمد العزب ، خلال اتصال هاتفي لبرنامج " صباح البلد " ، والمذاع على فضائية " صدى البلد " ، ويرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي ، أن الحملة نجحت في أول يوم لها بالأمس من تدريب 50 رائدة مجتمعية في الاسكندرية ، وتدشين ورش عمل للسيدات المنتجات ، وعددهم وصل 250 سيدة .

وأردف " العزب " ، أن الحملة تستمر لمدة اسبوعين في الاسكندرية ، ومن ثم تنطلق في بني سويف ، وباقي محافظات خط صعيد مصر ، وهو هدف الرحلة .

وأشار ، إلى أن الرحلة هدفها التدريب والتوعية والتمكين ، ويتضمن التدريب الوسائل الامثل لمنع الحمل ، وفحص عنق الرحم ، وكيفية الحماية والوقاية من سرطان الرحم ، وتهدف الحملة لافتتاح ٢٥ عيادة طبية حتى شهر ١ المقبل .

وأوضح ، أن الحملة هدفها الوصول ل ٢٧ محافظة ، وخط الصعيد هو البداية فقط .