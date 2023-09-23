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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أمراض مدمرة.. اكتشاف جديد عن مرضى كوفيد المميت

كورونا
كورونا

وجدت دراسة أن ثلث مرضى فيروس كورونا الذين بقي معهم لمدة طويلة أصيبوا بأضرار في أعضاء متعددة بعد خمسة أشهر من الإصابة، وفق ما ذكرت صحف دولية.

وأظهرت فحوصات المرضى الذين عولجوا في المستشفى من كوفيد-19 معدلات أعلى من الضرر في الرئتين والدماغ والكلى.
وكانت إصابات الرئة أعلى بنحو 14 مرة بين مرضى كوفيد طويل الفترة، في حين كانت النتائج غير الطبيعية التي تتعلق بالدماغ والكليتين أعلى بثلاث مرات ومرتين على التوالي.


وقالت الدكتورة بيتي رامان، التي قادت الدراسة، إن الأشخاص الذين لديهم أكثر”. مطخنن عضوين متأثرين "كانوا أكثر عرضة أربع مرات للإبلاغ عن اختلال عقلي وجسدي شديد وحاد للغاية".

قالت تانيشا ديساناياكي، لاعبة التنس المعجزة السابقة التي أجبرت على التقاعد بسبب فيروس كورونا الطويل ، لشبكة سكاي نيوز إنها سعيدة لأن الناس بدأوا يفهمون “الطبيعة المروعة الحقيقية لهذا المرض.
وقالت: "كنت أعاني أيضًا من مشاكل في أعضاء متعددة مثل القلب والكبد والرئتين والرحم، وكلها ناجمة عن مرض كوفيد طويل الأمد".

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